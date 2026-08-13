Puchungo Yáñez responde a los rumores sobre su anatomía: "Me dicen 'chipi', pero creo que soy normal"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alfonso 'Puchungo' Yáñez volvió a llamar la atención tras hablar sin pelos en la lengua sobre los rumores que existen alrededor de su anatomía. En el podcast Café con la Chévez, el exfutbolista contó cómo surgieron las bromas en los camerinos y terminó respondiendo directamente a la pregunta que muchos se hacen: ¿Es realmente 'chipi'?

Puchungo y la explicación de su apodo

Durante la entrevista, Puchungo Yáñez recordó que las bromas sobre su anatomía nacieron principalmente de las comparaciones que realizaba con otros futbolistas en los camerinos.

Según explicó, él solía hacer comentarios en tono de broma tomando como referencia lo que veía cuando compartía vestuario con jugadores de distintos equipos. "La gente me dice 'tú bromeas con eso', pero es que yo comparo con lo que veo en un camerino", comentó el exfutbolista.

Para explicar mejor su punto, Puchungo hizo referencia a las diferencias que encontraba entre los vestuarios de los clubes. "Porque tú puedes estar en la 'U', Alianza, que tiene su camerino personal, y de repente vas a otro equipo y es una ducha para quince", relató.

En ese tipo de situaciones, según contó, los jugadores tenían que organizarse para poder utilizar las duchas. "Entonces tienes que esperar que se bañe uno, salir el otro y no te bañas ni con toalla ni con buzo y comparando bromeamos", añadió.

Fue precisamente en medio de esas conversaciones y comparaciones entre compañeros que comenzaron a surgir los comentarios que terminaron relacionándolo con el apelativo de 'chipi'.

La broma que delató Puchungo

Puchungo también recordó que algunos futbolistas eran considerados "abusivos" por sus compañeros y que las bromas sobre el tema podían llegar bastante lejos. "Hay jugadores que son 'abusivos' y me decían: 'Oye, compadre, toda la gente dice que eres mujeriego, ¿con esa vaina?'", contó.

El exfutbolista aseguró que lejos de incomodarse, respondía siguiendo el mismo tono de confianza que existía entre los jugadores. "Me daba risa, porque yo comparaba y decía: 'Compadre, préstame un fin de semana esa vaina'", recordó entre risas.

Sin embargo, una de aquellas bromas terminó saliendo del camerino. Puchungo explicó que se trataba de un comentario muy íntimo entre amigos, pero que terminó siendo divulgado por un conocido. "Esa era una broma muy íntima, pero el otro chismosazo que trabaja con ustedes, el 'Vocha', la divulgó", señaló.

¿Puchungo Yáñez es realmente 'chipi'?

Tras escuchar toda la explicación, llegó la pregunta inevitable para el exfutbolista: "¿Pero eres 'chipi'?". Puchungo respondió con la misma naturalidad y humor que había mantenido durante toda la conversación.

"Creo que soy normal, tampoco estoy tan mal... Dentro de los estándares, digamos... Ya me estoy deprimiendo", dijo entre risas.

Yáñez continuó explicando que, desde su perspectiva, la percepción cambia cuando se compara con quienes él considera realmente "bravos". "No estoy tan mal de verdad, pero comparando con algunas bestias dices: eso es abusivo...", comentó.

En ese momento, la conversación pasó a otros nombres del fútbol. Puchungo fue consultado por 'Chiquito' y no dudó en bromear: "Juan no está dentro de los bravos, que no se agrande. Juan, tú no estás dentro de los bravos".

Luego recordó a Carlos Flores Murillo, 'Kukín', a quien colocó entre los jugadores que, según su experiencia, sí destacaban en esas comparaciones. "Hay bravos, el finado Carlos Flores Murillo (Kukín), un desgraciado, dos colores tenía. La gente que ha jugado con él sabe, te lo juro", afirmó.

Finalmente, también mencionó al 'Puma' Carranza y recordó la confianza que tenía con ambos para realizar este tipo de bromas durante su etapa en el fútbol.

Así, Puchungo Yáñez respondió a los rumores sobre su anatomía y aseguró que se considera "normal", aunque reconoció que las comparaciones con otros futbolistas alimentaron durante años su fama de 'chipi'.