Vladimir Cerrón reaparece tras anularse su prisión preventiva y luego de más de dos años en la clandestinidad

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que se levantará las restricciones en su contra, tras la anulación de prisión preventiva por parte del Tribunal Constitucional, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón reapareció en público para participar de una actividad partidaria.

La reaparición de Vladimir Cerrón tras la anularse su prisión preventiva

El exgobernador de Junín, que estuvo prófugo de la justicia cerca de tres años, estuvo presente en una actividad del partido político que encabeza en compañía de su madre Bertha Rojas y su hermano Waldemar Cerrón así como junto a otros militantes.

Cabe señalar que esta aparición se enmarca en el aniversario número 18 de fundación de la organización política de izquierda y también en medio de la reciente comunicación de Interpol sobre el retiro de una orden internacional de ubicación y captura en su contra.

Durante la actividad, los asistentes realizaron arengas y actos conmemorativos. Vale indicar que también estuvieron acompañando a Cerrón Rojas, el excongresista y exministro de Trabajo, Flavio Cruz e Isaac Mita Alanoca.

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