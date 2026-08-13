RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Señala irregularidades

El INCREÍBLE monto que Universitario desembolsó por Jorge Gutiérrez: y por el que su representante reclama

Se conoció la cifra que el club 'crema' pagó por el préstamo del lateral panameño. Además, su agente, Luis Pico, aseguró que la operación se concretó sin su participación y advirtió que podría acudir a la FIFA.

Luis Pico, representante de Jorge Gutiérrez, hace frente a Universitario
Luis Pico, representante de Jorge Gutiérrez, hace frente a Universitario (Composición: Exitosa)

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Universitario de Deportes oficializó a Jorge Abdiel Gutiérrez como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026. El lateral panameño llegó procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela en condición de préstamo

Y aunque su incorporación generó una controversia relacionada con la forma en que se desarrollaron las negociaciones y la participación de su representante, Luis José Pico. 

¿Cuánto se pagó y cómo se dio la operación?

De acuerdo con información difundida por Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, el club crema habría desembolsado menos de 30 mil dólares por el préstamo del futbolista, cuyo vínculo se extenderá hasta el final del Clausura.

A este monto se suma el salario del jugador correspondiente a los cinco meses restantes del año. La operación se concretó directamente entre Universitario y La Guaira, una modalidad que habría permitido reducir los costos de la transferencia. 

Jorge Abdiel Gutiérrez en Universitario: llegó a Lima para firmar como nuevo fichaje crema 2026, Clausura Liga1
Jorge Abdiel Gutiérrez fue parte de La Guaira por casi 4 temporadas

Asimismo, se conoció que Universitario tendría una opción de compra que no supera los 300 mil dólares para adquirir definitivamente al futbolista a finales de 2026.

La decisión de negociar directamente con el club venezolano habría respondido, precisamente, a la intención de evitar un incremento en los gastos vinculados a comisiones y otros conceptos asociados a la intervención de representantes. 

Representante reclama por las formas de la contratación

Esta situación provocó el reclamo de Luis José Pico, agente habitual de Gutiérrez, quien aseguró haber sido apartado de las conversaciones y cuestionó que la transferencia se realizara sin su participación y anunció que recurriría a la FIFA para presentar la denuncia.

Por su parte, Universitario rechazó haber cometido alguna irregularidad. Su abogado, Adrián Gilabert, sostuvo que la institución actuó de manera legal. Explicó que las conversaciones comenzaron con Deportivo La Guaira y que, después de contar con la autorización del club venezolano, se avanzó en las negociaciones con el jugador.

Temas relacionados Jorge Abdiel Gutiérrez Liga1 2026 Torneo Clausura 2026 Universitario de Deportes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias