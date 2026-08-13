El INCREÍBLE monto que Universitario desembolsó por Jorge Gutiérrez: y por el que su representante reclama

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes oficializó a Jorge Abdiel Gutiérrez como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026. El lateral panameño llegó procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela en condición de préstamo

Y aunque su incorporación generó una controversia relacionada con la forma en que se desarrollaron las negociaciones y la participación de su representante, Luis José Pico.

¿Cuánto se pagó y cómo se dio la operación?

De acuerdo con información difundida por Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, el club crema habría desembolsado menos de 30 mil dólares por el préstamo del futbolista, cuyo vínculo se extenderá hasta el final del Clausura.

A este monto se suma el salario del jugador correspondiente a los cinco meses restantes del año. La operación se concretó directamente entre Universitario y La Guaira, una modalidad que habría permitido reducir los costos de la transferencia.

Jorge Abdiel Gutiérrez fue parte de La Guaira por casi 4 temporadas

Asimismo, se conoció que Universitario tendría una opción de compra que no supera los 300 mil dólares para adquirir definitivamente al futbolista a finales de 2026.

La decisión de negociar directamente con el club venezolano habría respondido, precisamente, a la intención de evitar un incremento en los gastos vinculados a comisiones y otros conceptos asociados a la intervención de representantes.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | En entrevista para Exitosa, el representante de Jorge Gutiérrez, José Luis Pico, considera que su representado fue manipulado por personas externas para firmar por Universitario, apuntando contra Martín Kohatsu de permitirlo. Además, señaló que el... pic.twitter.com/oaNdwridO1 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2026

Representante reclama por las formas de la contratación

Esta situación provocó el reclamo de Luis José Pico, agente habitual de Gutiérrez, quien aseguró haber sido apartado de las conversaciones y cuestionó que la transferencia se realizara sin su participación y anunció que recurriría a la FIFA para presentar la denuncia.

Por su parte, Universitario rechazó haber cometido alguna irregularidad. Su abogado, Adrián Gilabert, sostuvo que la institución actuó de manera legal. Explicó que las conversaciones comenzaron con Deportivo La Guaira y que, después de contar con la autorización del club venezolano, se avanzó en las negociaciones con el jugador.