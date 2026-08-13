Más de 20 viviendas inundadas en Villa El Salvador por ruptura de tuberías y lluvias

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 20 viviendas se encuentran inundadas del Sector 1-Grupo 1 de Villa El Salvador luego de que esta madrugada se registrara la ruptura de una tubería, a ello, se le ha sumado la lluvia con la que amaneció la capital.

Hay vecinos que se encuentran aislados al interior de sus viviendas, no pueden salir debido a la gran cantidad de agua que coparon toda la vía pública.

Vecinos alzan su voz de protesta

Una vecina, identificada como Martha Mamani y en representación de la comunidad, señaló que no es la primera vez que se registran anegamientos en la zona.

"Este problema viene de muchos años. Las autoridades hacen caso omiso a nuestras peticiones. Hemos gestionado por vía Sedapal y la Municipalidad de Lima, pero entre ellos se echan la culpa. Este es uno de los ocho puntos críticos de Villa El Salvador. El verdadero problema es un conector primario que pasa por vías internas, el cual no debería pasar por acá, sino por avenidas principales", afirma.

Casas quedaron parcialmente inundadas y vecinos perdieron pertenencias

La residente dejó entrever que la respuesta de apoyo llegó varias horas después de ocurrido el incidente y cuestionó que no se cumpliera con la instalación permanente de un hidrojet, equipo utilizado para impiar la suciedad mediante chorros de agua a alta presión.

"El señor Carlos Montoya vino acá el 2 de agosto y se comprometió con nosotros que iba a poner un hidrojet. Hemos llamado desde las 2 y 5 de la mañana, y nada. A las 7:48 a.m. ha llegado el hidrojet. Las casas están nuevamente inundadas e inhabitables, ahora nos iremos a hacer un plantón. El 2 de agosto ellos solo han cubrido dos días de comida y hospedaje", señaló.

Habitantes del Sector 1 sufren las consecuencias

En esa misma línea, indicó que en ese sector del distrito viven niños con habilidades especiales y adultos en situación de vulnerabilidad, quienes estarían expuestos a enfermedades debido a las inundaciones.

Además, afirmó que los afectados no han recibido la atención médica necesaria y exhortó a las autoridades, incluida la presidenta Keiko Fujimori, a acercarse a la zona para atender la emergencia.

Señora de edad avanzada lamenta pérdidas

La señora Irma de 78 años, junto a su esposo Eladio, de 80 años, tuvieron que doblegar esfuerzos para tratar de recuperar sus objetos personales esenciales. Lastimosamente, las pérdidas son muy considerables.

"Todos los años es lo mismo y ya no sabemos qué hacer. Hemos perdido tantas cosas. Tengo tos, alergía y me pica la cara. Mi esposo tiene bronquios y asma. El Consejo no quiere saber nada, nos han traído una ollita y platos plásticos. También perdimos nuestra radio, refrigerador y una máquina de coser. Nos van a reconocer las cosas perdidas aún en seis meses", recalcó.

Más de 20 viviendas quedaron afectadas por una inundación en el Sector 1-Grupo 1 de Villa El Salvador, luego de que durante la madrugada se produjera la rotura de una tubería. A esta situación se sumaron las precipitaciones registradas desde primeras horas de la mañana en la capital.