Lamine Yamal celebró su cumpleaños a lo grande junto a Anuel AA, Ryan Castro y otros reconocidos artistas

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lamine Yamal tiró la casa por la ventana para festejar sus 19 años con un fiestón de aquellos. El futbolista del Barcelona reunió a familiares, compañeros de equipo, influencers y reconocidos artistas como Anuel AA y Ryan Castro, en una noche que se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por la música urbana.

Lamine Yamal y su fiesta de cumpleaños

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal se realizó el 11 de agosto en el Mas de Sant Lleí, una lujosa masía ubicada en Vilanova del Vallés, Barcelona. El recinto, una tradicional casa catalana que data del siglo XII y cuenta incluso con helipuerto, recibió desde las 5:30 p.m. a los invitados del futbolista.

A diferencia de la polémica celebración que organizó en 2025 por su mayoría de edad, este año el entorno de Lamine estuvo mucho más controlado. Según la información difundida, se establecieron hasta tres controles de seguridad para poder ingresar al exclusivo recinto.

Alrededor de 100 personas fueron convocadas a la celebración, entre familiares, compañeros del Barcelona e integrantes de su entorno.

Dani Olmo, Fermín López, Frenkie de Jong, Gerard Martín, Héctor Fort, Joan García, Jules Koundé, Marc Bernal, Marc Casadó, Pau Cubarsí y Wojciech Szczesny fueron algunos de los futbolistas que acudieron a felicitar al joven delantero.

También estuvieron presentes compañeros de Lamine en la Kings League e influencers como Dulceida y Alba Paul, aunque el protagonismo de la noche terminó recayendo en las estrellas musicales que llegaron para ponerle ritmo a la celebración.

Anuel AA, Ryan Castro y más estrellas

Como buen aficionado a la música urbana, Lamine Yamal quiso que su cumpleaños tuviera un cartel digno de un gran festival. Entre los primeros artistas vinculados a la celebración aparecieron Grupo Frontera y Bad Gyal, quien incluso compartió una foto junto al futbolista en sus redes sociales.

Pero la lista no terminó allí. De acuerdo con información difundida por la revista española Lecturas, que señaló haber estado presente en exclusiva en la celebración, entre los artistas que acudieron e incluso cantaron estuvieron Anuel AA, Ryan Castro, Ozuna, Myke Towers y Morad.

La presencia de Morad tuvo un significado especial para el futbolista, pues el cantante es uno de los favoritos de Lamine. El propio jugador ha contado anteriormente que suele escuchar su música antes de disputar sus partidos.

La celebración se prolongó hasta casi las 3 de la mañana, cuando Lamine abandonó la masía acompañado por su familia. Sin embargo, la fiesta todavía tenía un segundo capítulo preparado: un afterparty en la conocida discoteca barcelonesa Shoko.

Así, Lamine Yamal celebró sus 19 años con una fiesta multitudinaria en Barcelona, acompañado por familiares, figuras del fútbol y artistas de renombre. Anuel AA, Ryan Castro, Ozuna, Myke Towers, Morad y otros artistas fueron parte de una noche que se extendió hasta la madrugada.