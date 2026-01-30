Corpac descarta cierre del aeropuerto de Jaén por trabajos en pista de aterrizaje: Entérate cuándo empiezan las obras

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Atención viajeros! La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) brindó un importante anuncio para los turistas nacionales e internacionales que tienen como destino la provincia de Jaén, región Cajamarca, con referente a las intervenciones que se desarrollarán en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry.

A través de un comunicado emitido este viernes 30 de enero, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aseveró que durante la ejecución de la obra no se interrumpirán los vuelos en citado terminal aéreo, descartando un eventual cierre, tras verificar en las últimas horas que la pista de aterrizaje respondió adecuadamente a las operaciones aéreas, incluso en condiciones de lluvia.

Trabajos durarán 60 días y serán planificados

De acuerdo con la programación preliminar dada a conocer por Corpac, la intervención deberá iniciarse en la primera quincena de febrero y tendrá una duración estimada de 60 días calendario, pudiendo ajustarse por condiciones climáticas y operacionales.

Sobre el sistema de subdrenaje en el que se va a trabajar, permitirá evacuar adecuadamente el agua acumulada en temporada de lluvias, reduciendo la degradación del pavimento y contribuyendo a que la pista mantenga condiciones más seguras y estables a lo largo del tiempo.

En tal sentido, a fin de no perjudicar la conectividad aérea de Jaén, los trabajos se ejecutarán de manera planificada después de cada vuelo y en los días y horarios sin operación del aeropuerto, aplicando, de esta manera, los procedimientos y controles de seguridad operacional.

Aeropuerto reanudó operaciones exitosamente el 29 de enero

Tras la culminar los trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry, las operaciones en el terminal aéreo fueron reanudadas el jueves 29 de enero, en una actividad que contó con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y otros altos funcionarios de Estado.

"Hemos actuado de inmediato para reanudar las operaciones aéreas y asegurar un mantenimiento permanente de la pista, mientras avanzamos con una solución definitiva que modernizará el aeropuerto. Nuestra prioridad es clara: proteger la seguridad de los pasajeros y garantizar una conectividad digna, continua", señaló

Por su parte, la Directora General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, Paola Marín, explicó que el sector está avanzando en el expediente técnico del proyecto para la rehabilitación total de la pista de aterrizaje, la cual será ampliada de 2 500 a 3 000 metros de longitud. Dicha misión debe culminar en abril de este año, precisó.

Desde Corpac reafirman su compromiso con la seguridad de los pasajeros, la continuidad del servicio aeroportuario y la atención responsable de las necesidades de la región. Asimismo, agradeció la comprensión de la población e informará a la comunidad sobre el avance de las actividades programadas.