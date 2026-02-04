Bajan PRECIO de peaje en Vía Evitamiento y Línea Amarilla: ¿Cuál es la nueva tarifa?

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si eres una de las personas que suele manejar por la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla, ten en cuenta cuál es la nueva tarifa que pagarás desde el 3 de febrero, de acuerdo al reciente comunicado de Lima Expresa.

Reajuste de peaje en Evitamiento y Línea Amarilla

La empresa concesionaria, a través de sus redes sociales, anunció una buena noticia para los conductores. Pues bien, comunicó que habrá un reajuste en la tarifa de peaje en la Vía de Evitamiento y en la Vía Expresa Línea Amarilla, que implica una reducción de 30 céntimos en comparación con los S/6.60 que se pagaron durante todo el periodo 2024 y 2025.

Como se recuerda el último ajuste se había realizado en febrero de 2023, cuando el peaje pasó a ese valor de S/6.60. Por lo tanto, ahora desde el martes 3 de febrero del 2026 si circulas por ambos ejes viales solo pagarás el monto de S/6.30.

"Desde el 3 de febrero del 2026, entra en vigencia la nueva tarifa de S/6.30 para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla", se lee en el comunicado de Lima Expresa en su cuenta oficial de X.

¿Por qué bajó el precio del peaje?

De acuerdo a Lima Expresa esta reducción se realiza conforme a la fórmula establecida en el contrato de concesión, firmado en 2009 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa concesionaria, basada en la inflación y el tipo de cambio del dólar. En este caso, dichas variables permitieron una disminución en el costo para los usuarios.

Además, recordó que el pago realizado por los conductores incluye el 18 % del IGV y un aporte del 7 % para la MML y que la concesión vial es autofinanciada; es decir, no cuenta con financiamiento del sector público.

📷 Nueva tarifa de peaje en Lima Expresa 📷

Desde hoy, 03 de febrero del 2026, entra en vigencia la nueva tarifa de S/ 6.30 para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla.#LimaMásConectadaySostenible pic.twitter.com/HGstReb60J — Lima Expresa (@LimaExpresa) February 3, 2026

Servicios incluidos con el pago del peaje

Pero no todo queda ahí, ya que Lima Expresa sotuvo que los fondos recaudados con la tarifa de peaje que se cobra por el uso de la infraestructura son administrados por un fideicomiso que se encarga de pagar la construcción, operación y mantenimiento de las vías expresas concesionadas, así como el financiamiento de una inversión privada superior a S/ 3,200 millones, concluida a inicios de 2018.

Asimismo, agregó que el pago de la tarifa permite financiar diversos servicios orientados a la seguridad y fluidez del tránsito, entre ellos:

Monitoreo y auxilio vial 24/7.

Detección de incidentes con inteligencia artificial.

Pistas en buen estado, iluminadas y señalizadas.

Limpieza permanente de vías, paraderos y puentes.

Atención de emergencias, ambulancias y brigada de bomberos.

Supervisión y control de la operación vial.

También señalaron en su comunicado que la Vía Evitamiento y la Línea Amarilla han mejorado de manera significativa la experiencia de los conductores, ofreciéndoles los siguientes beneficios:

Más seguridad vial: 78% menos siniestros graves (2025 frente a 2016).

78% menos siniestros graves (2025 frente a 2016). Ahorro de 32 minutos en la Vía de Evitamiento, sentido al norte (2025 frente a 2013).

Mejor ruta al aeropuerto: 24 minutos más rápido desde el Trébol de Javier Prado, de acuerdo a mediciones realizadas con tecnología t-Tracer.

Así que recuerda, si conduces por la Vía Evitamiento y la Línea Amarilla a partir del martes 3 de febrero de 2026, la tarifa del peaje para todos los vehículos bajó de S/ 6.60 a S/ 6.30.