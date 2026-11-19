19/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un camión que transportaba cajas de cerveza perdió el control cuando descendía por una pendiente y provocó un choque múltiple en el ingreso a la ciudad de Puno. El accidente, ocurrido alrededor de las 7:30 a. m. de este jueves 19 de noviembre, dejó 15 personas heridas e involucró a siete vehículos.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad pesada sufrió una falla en el sistema de frenos y avanzó sin control por la vía. Durante su recorrido impactó contra una combi de la empresa Los Ángeles, que había llegado desde Juliaca con más de 15 pasajeros, además de varios vehículos particulares y un taxi.

La fuerza de las sucesivas colisiones causó daños considerables en las unidades. El camión finalmente perdió velocidad y quedó detenido sobre la avenida, mientras las cajas de cerveza terminaron dispersas sobre la calzada y numerosas botellas se rompieron por los impactos.

Camión provocó secuencia de choques.

Combi recibió el impacto más fuerte

La unidad de transporte interprovincial fue una de las más afectadas. Su conductor, identificado como Hugo Mamani Paricahua, relató que únicamente sintió un fuerte golpe en la parte posterior y que ello era su último recuerdo del accidente. El transportista permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas.

Entre los pasajeros heridos se encuentra además una menor de nueve años, cuyo estado fue reportado inicialmente como delicado. Tanto la niña como el conductor de la combi figuran entre los casos que generaron mayor preocupación después de la emergencia.

Además de la combi, el choque alcanzó a automóviles, camionetas y un taxi que se encontraban en la zona. Los daños materiales y los restos de la mercadería dificultaron temporalmente el tránsito mientras se desarrollaban las labores de auxilio y limpieza.

Heridos fueron trasladados al hospital regional

Efectivos de la Policía Nacional, integrantes del Cuerpo General de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes y coordinar su traslado. Los 15 heridos fueron derivados al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, donde recibieron atención médica.

La Policía deberá verificar el estado mecánico del camión y determinar si la pérdida de control se produjo, efectivamente, por una falla en los frenos. Las diligencias también permitirán establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia completa de un accidente que, por la cantidad de pasajeros y vehículos involucrados, pudo terminar con consecuencias todavía más graves.