Indeci alerta sobre oleaje en el litoral peruano hasta este viernes 6 de noviembre

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) alertó sobre la presencia de oleaje de ligera intensidad proveniente del suroeste en el litoral peruano, fenómeno que se mantendrá desde el domingo 1 hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.

Indeci alerta que oleaje continuará hasta el viernes 6 de noviembre

Según el Boletín Informativo de Oleajes N.° 045-2026-INDECI/COEN, las condiciones marítimas afectarán principalmente a las playas abiertas y semiabiertas cuya orientación se encuentre hacia el suroeste. Además, el pronóstico de la la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DIHIDRONAV) advierte un oleaje ligero.

Los puntos que presentarán estas condiciones serán los sectores del norte, centro y sur de la costa peruana. En el litoral norte, la alerta comprende las zonas de Zorritos, Talara, Paita, Pimentel y Salaverry. En el litoral centro, incluye puntos como Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan. Mientras tanto, en el litoral sur, el fenómeno se presentará en Mollendo e Ilo.

🌊Desde el domingo 1 hasta el viernes 6 de noviembre se prevé #Oleaje de ligera intensidad en todo el litoral, según el Aviso Especial N.° 45 de la @DHN_peru. https://t.co/XRsQEMpZsL — COEN - INDECI (@COENPeru) November 2, 2026

El Indeci también advirtió que el nivel del mar se encuentra por encima de sus valores normales debido al persistente calentamiento de la masa de agua. Esta situación podría incrementar la altura de las olas incidentes en algunas zonas costeras, por lo que se recomienda mantener las medidas preventivas durante el periodo de vigencia del aviso.

También, el organismo explicó que un oleaje anómalo ocurre cuando la energía de las olas que se desplazan desde el océano abierto hacia las zonas costeras supera las condiciones habituales. En el caso del oleaje ligero, las alturas pueden alcanzar hasta un 50 % más que sus características normales.

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades locales a difundir la información del boletín entre la población mediante los medios de comunicación. Asimismo, recomendó evitar la exposición a oleajes anómalos, además de utilizar barreras, como sacos de arena, para impedir el ingreso del agua a las viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

También pidió evitar las actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas mientras persistan condiciones marítimas desfavorables. En caso de realizarlas, la población deberá mantenerse informada sobre el estado del mar.

Finalmente, el Indeci recomendó a la población adoptar medidas de prevención ante la presencia de oleajes en el litoral peruano. Estas condiciones se mantendrán hasta el viernes 6 de noviembre, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para evitar accidentes relacionados con los cambios climatológicos.