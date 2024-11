¡Alarmante! 600 policías en actividad son investigados por delitos y faltas graves: "Están formando parte de bandas"

En diálogo con Exitosa, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, informó que al menos 600 policías en actividad son investigados por delitos y faltas graves.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Pérez Rocha indicó que algunos efectivos de la PNP forman parte de bandas criminales y criticó a la institución policial por mantener en sus filas a Darwin Condori Antezana, a pesar de tener una denuncia por violación sexual.

"Tenemos cerca de 600 policías que están en actividad, pero sujetos al aspecto de investigación por asunto de faltas graves y delito. Están formando parte de bandas criminales, están extorsionando para cambiar los documentos de investigación preliminar, etc. Lo más grave de este caso del suboficial, es que el comandante general dice que ha tenido antecedes, ¿Cuál es el antecedente que tiene? Es de violación de enero del 2023", declaró.

Asimismo, el exdirector de la PNP apuntó que hay dispositivos legales que no se están cumpliendo en la PNP y puso como ejemplo a la situación que atraviesa el coronel Harvey Colchado.

"A él (Harvey Colchado) se le separa del cargo y comienza una investigación sumaria, la cual debe durar como máximo 35 días. Los 10 primeros días son para que de su descargos, los 10 siguientes para la investigación y se proponga la medida disciplinaria y los 10 finales para en caso de que él no esté acuerdo con la sanción, apele y los cinco días finales ahí acaba. Colchado ya más va más de 8 meses y sin embargo no se conoce la sanción", agregó.

En exclusiva para Exitosa, el abogado penalista y director de La Voz del Policía, José Palacios, indicó que existe un grave problema de corrupción en la Inspectoría de la Policía, ello en el marco del asesinato de una joven de 26 años en Comas.

"Nosotros los policías tenemos temor de llegar a Inspectoría General, no para que administren justicia policial, sino para que no los cobren. Así funcionan. Lo digo con mucha vergüenza. Soy Policía, soy suboficial de la PNP, con mucho honor, pero durante mis más de 30 años como policía, he podido advertir un sin número de actos de corrupción", mencionó.