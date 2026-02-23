Alcalde de Punta Negra denuncia ser extorsionado: Mensajes amenazantes llegaron a su hijo de 8 años

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, denunció ser víctima de extorsión a través de mensajes amenazantes que comenzaron a llegar al celular de su hijo de tan solo 8 años.

Cuando iniciaron amenazas

En entrevista con América Televisión, Huyhua relató el primer mensaje llegó el 18 de febrero, pese a que a penas se percataron el 20 de estas amenazas, luego de que su hijo de 8 años recibiera llamadas desde las 5 a. m.

"Cuando contesta mi esposa, esa persona le dice de todo y ahí empieza a mandar mensajes donde nos dice paga la obra del Boulevard. Esa obra fue ejecutada en la gestión 2019-2022", contó.

Afirma que al empezar su gestión en 2023, no recibieron ninguna solicitud de pago de la empresa pese a que esperaron para poder liquidar la obra. Para poder realizar un mantenimiento preventivo hicieron la liquidación de oficio y la culminación de los detalles que faltaban se realizaron con personal municipal. Estos sujetos se harían pasar por trabajadores de la empresa que ejecutó la obra.

"Yo lo dudo porque yo que tengo que ver con los trabajadores, los trabajadores tienen que haber cobrado a la empresa nosotros no tenemos nada que ver, pero yo dudo que sean trabajadores, están haciéndose pasar para poder extorsionarme y buscan que les de plata, plata que nosotros no podemos darle. La plata de la Municipalidad no es mi plata para agarrar y ponerlo", expresó.

Pide protección

Tras lo sucedido el burgomaestre acudió hasta la Unidad de Extorsiones de la PNP para poner su denuncia y pedir las garantías para su vida y familia, por lo que inclusive el Ministerio Público viene realizando las investigaciones.

"Pediría a las autoridades por la vida de mi familia. Mi hijo no quiere salir a la calle desde el día 20, tiene 8 años, ahorita empieza el colegio ¿Cómo podemos ver lo nuestro? [en referencia a su seguridad]", declaró.

Estos individuos tendrían los contactos de sus familiares y han enviado videos con armas de fuego amenazando. Por ello, el alcalde pide le asignen seguridad, pues como alcalde solo tiene al serenazgo, pero al ser un distrito pequeño los trabajadores se centran en la llegada de los visitantes al balneario.

El total que le piden pagar son aproximadamente unos 300 mil soles, que piden que desembolse de su propio bolsillo, un dinero con el que no cuenta. Por ello, el alcalde de Punta Negra, denuncia ser víctima de extorsión.