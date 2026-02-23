¡Ama Charo! Jefferson Farfán y Roberto Guizasola IMPACTAN tras ser 'intervenidos' por la Policía

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los inseparables Jefferson Farfán y Roberto Guizasola han causado furor y asombro en las redes sociales tras ser captados siendo 'intervenidos' por un policía en un descampado de Lima. Todo fue captado por un video que ya está dando de qué hablar entre los cibernautas. Aquí te contamos todos los detalles.

'Foquita' y 'Cucurucho' son 'intervenidos' por un policía

Los exfutbolistas se han vuelto tendencia recientemente al aparecer en un video donde un policía los persigue cuando se encontraban a borde de un lujoso auto negro. Al ver que una unidad policial los perseguía, 'Cucurucho' Guizasola alerta a 'Jeffry' lo que está ocurriendo.

Asustados por ello, el enamorado de Xiomy Kanashiro pisa el acelerador para evitar que el vehículo de la PNP les siga el rastro, sin embargo, al verse acorralados deciden detener el carro en un determinado momento.

El efectivo policial desciende de su automóvil y se dirige al carro de los amigos. Previo a ello se oye expresar al '10 de la calle' que Roberto actúe normal a lo que este responde con un poco de temor: "Si actúo normal nos meten presos".

Al llegar al punto, el agente se acerca y le causa asombro que vayan sin otro pasajero al mismo tiempo lo ostentoso que es el auto que tienen. Frente a ello, el mejor amigo de Paolo Guerrero le explica que la razón es porque son exfutbolistas.

Sometidos a dosaje etílico

Al escuchar eso, el policía les dice que les someterá al dosaje etílico. "Ah futbolistas. Ahora encima tengo que pasarles dosaje etílico. Descienda del auto inmediatamente. Baje rápido, baje del carro inmediatamente, por favor. Sópleme, la PNP solo tiene tres alcoholímetros. Así que toca método analógico, nomás", expresa el efectivo.

De pronto se escuchan como una especie de golpes provenientes de la maletera razón por la que el policía somete a Jefferson Farfán contra el carro como para enmarrocarlo, frente a esto Guizasola sale del auto, el policía le dice que se quede quieto, pero este no hace caso y le rocía un spray en los ojos y 'Cucurucho' maúlla como gato. De pronto se dirige a la maletera y Farfán lo golpea con el premio de YouTube que recibió su podcast 'Enfocados'.

"Pensaban que cualquier pisa paja podía tener un podcast", dice Farfán, mientras que Guizasola sostiene: "¿Quién soy yo? El caramelo que le falta a tu piñata".

Al mismo estilo de una película de Hollywood, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola protagonizaron un video que llamó mucho la atención porque se observa que son intervenidos por un policía. Ello generó una ola de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, sin embargo, dicho audiovisual forma parte de la promoción del podcast que conducen llamado 'Emfocados'.