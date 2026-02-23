Sereno de Breña es acusado de robarle el celular a joven motociclista recién accidentado

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho se dio en la cuadra 4 del jirón Pomabamba en Breña donde un joven fue impactado por auto blanco cuando manejaba su moto lineal, terminando tendido en el pavimento. Lo peor de todo fue que un presunto sereno de la municipalidad de dicho distrito le habría robado su teléfono celular.

Acusan a sereno de robar celular a joven accidentado en Breña

Gracias a las cámaras de seguridad de una tienda, se logra observar como el vehículo menor impacta violentamente contra el local, mientras que el conductor terminó en la vereda con múltiples golpes en el organismo.

Vecinos y testigos del hecho llamaron rápidamente a las unidades de auxilio para que le brinden la atención médica correspondiente a la víctima. En ese momento, un sereno de la Municipalidad de Breña hizo su aparición en la escena para presuntamente brindar apoyo.

Sin embargo, uno de los presentes grabó el preciso momento en el que este sujeto le quita el teléfono móvil a Alexander Lauren Medrano cuando intentaba comunicarse con su familia. Por ello, los transeúntes denunciaron este lamentable hecho contra un joven que necesitaba ser auxiliado en ese momento.

"El joven se movía y pedía su celular para llamar a su familia. Gracias a que otro vecino esta grabando el accidente, se pudo observar que un agente de Serenazgo, en lugar de socorrerlo de inmediato, se habría llevado el equipo", indicó una vecina a América TV.

@americanoticias #PrimeraEdición Breña: Sereno se lleva celular de motociclista atropellado. [Entérate de estás noticias y más en nuestra #WEB] [Link en biografía ↑] ♬ sonido original - América Noticias

Incautan carretilla de cevichero

El pasado 29 de diciembre del 2025, un hecho similar fue registrado por cámaras de seguridad de San Isidro donde dos agentes municipales de dicha dependencia fueron captados comiendo el ceviche de una carretilla incautada minutos antes.

La unidad no contaba con los permisos correspondientes para su funcionamiento por lo que fue decomisado por estos serenos. Sin embargo, causó gran indignación las imágenes que circularon en redes sociales donde disfrutaban de este potaje sin reparo alguno.

Como era de esperarse, la comuna sanisidrina se pronunció sobre esta situación anunciando que el personal de Fiscalización involucrado será sometido a un severo proceso disciplinario sin importar las consecuencias.

Es importante precisar que el cierre de esta nota la Municipalidad de Breña no se ha pronunciado por la seria acusación contra uno de sus serenos.

En resumen, un agente municipalidad de Breña es acusado de haberle robado el celular a un joven que chocó contra un auto blanco en la cuadra 4 del jirón Pomabamba.