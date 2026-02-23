Pedro Castillo: PJ realizará audiencia para ampliar prisión preventiva contra expresidente este miércoles 25 de febrero

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) ha establecido una fecha para realizar la audiencia en donde se evaluará la extensión de la prisión preventiva contra el expresidente de la República, Pedro Castillo; ello en el marco de la investigación por el presunto delito de organización criminal.

Programan audiencia para este miércoles

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución judicial realizó una publicación en donde brindó detalles sobre lo que será la próxima audiencia dispuesta ante la investigación de la Fiscalía de la Nación contra el exjefe de Estado.

En tal sentido, se conoció que dicha audiencia se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero e iniciará a las 03:00 pm. La sesión estará a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, quien pertenece al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para este miércoles 25 de febrero, a las 15:00 horas, audiencia de prolongación de prisión preventiva al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones", escribieron en su publicación realizada este lunes 23 de febrero.

Es así que, el Poder Judicial evaluará el pedido de parte del Ministerio Público (MP) para ampliar la prisión preventiva impuesta contra el expresidente por el presunto delito de organización criminal. Como se recuerda, en marzo del 2023, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra Castillo Terrones.

En medio del pedido de indulto

Cabe mencionar que, la pronta ejecución de dicha audiencia se realiza en el marco del reciente pedido por parte del exmandatario Pedro Castillo hacia el presidente José María Balcázar, para que se le brinde el indulto presidencial.

"Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal. Fui sentenciado a once años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión (...)", precisó Castillo en la documentación.

Este planteamiento fue rechazado por el mandatario Balcázar, quien mediante un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la Presidencia de la República del Perú, descartó de manera tajante que exista en agenda algún tipo de gracia presidencial, como indultos o amnistías, a favor de personas procesadas o condenadas.

De esta manera, el juez Juan Carlos Checkley se encontrará a cargo de la audiencia en donde se evaluará el pedido de la Fiscalía para extender la prisión preventiva contra Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal.