Compañero de valeroso rescatista Patrick Ospina revela desgarrador testimonio: "La corriente fue más fuerte"

La Policía Nacional Nacional del Perú (PNP) publicó el testimonio de uno de los compañeros del valeroso suboficial Patrick Ospina, quien perdió la vida en el río Rímac tras rescatar a un perrito. En su sentido relato cuanta los momentos más dramáticos que atravesaron durante la emergencia.

"La corriente fue más fuerte"

El también amigo del fallecido bombero narró que todo empezó cuando recibieron una alerta por WhatsApp, en la que se notificaba que una mascota se encontraba en un islote sentado sobre una llanta, en el río Rímac.

De manera inmediata, el equipo de rescate acudió hasta el lugar de la emergencia al cual el valeroso rescatista llegó primero. Si bien en un principio, ambos efectivos iban a descender a salvaguardar al can, fue Ospina Orihuela, quien decidió descender en solitario para realizar dicha función. "Yo voy a avisarte si es que el río está fuerte para que tu desciendas", sostuvo el suboficial.

"Lo descendieron, yo quedé a la espera. Agarró al perrito, se aventó quiso pararse no soltarrlo, lo quiso morder, pero lo agarró fuerte. Quiso pararse, pero la corriente fue más fuerte", manifestó.

En consiguiente, sostuvo que fue en ese instante donde la corriente se lo llevó a su compañero, quien frente a ello indicó que procedió a correr para poder alcanzarlo "de alguna manera auxiliarlo".

"Corría por el bordel río viédolo, él me llevaba como ventaja 30 metros. Corría y lo miraba. Llegó a un punto donde fue revolcado, creo que perdió el conocimiento allí. Yo lo seguía, él iba a flote", narró.

El último mensaje de Patrick Ospina

En medio de un ambiente de tensión, el compañero de Patrick Ospina señaló que pudo verlo unos cuántos segundos, pese a la fuerza del cuadal del río capitalino. "Yo le dije: '¡Ospina!", recordó.

Lastimosamente, minutos más tarde, el valeroso bombero fue cubierto por el agua y tan solo apareció su chaleco. "Me quedé minutos a la espera de que saliera el cuerpo, pero no salió", sostuvo totalmente conmovido.

En paralelo avisó a otros equipos que le avisaran si sabía alde su amigo. Inclusive le dijo a la pareja de Patrick Ospina que de repente su colega lo esperaba a él para que lo rescate, pero eso no ocurrió.

Como vemos, el compañero del suboficial de la PNP Patrcik Hiroshi Ospina Orihuela narró los momentos más dramáticos que vivió su colega en el rescate a un perrito en el que se refleja el valor y la entrega por su profesión, aspectos que prevalecerán indelebles en la familia policial sirviendo como inspiración para las futuras generaciones de oficiales.