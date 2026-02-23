Programa Contigo entregará subsidio de S/300: Descubre AQUÍ si eres beneficiario del padrón II

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Contigo, efectuará el pago del subsidio de S/300 correspondiente al padrón II. Conoce quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de esa ayuda económica en el país.

Programa Contigo: Pago de S/300 marzo-abril

El país atraviesa un nuevo gobierno de transición y esta vez bajo el mando de José María Balcázar, quien fue designado como presidente del Perú tras la censura de José Jerí. En medio de ese cambio en el poder y la incertidumbre por saber quiénes conformarán el nuevo gabinete ministerial, el Midis dio a conocer una buena noticia: seguirán con el cronograma de pagos del programa Contigo.

Como se recuerda, el 7 de febrero se dio inicio al pago de pensión no contributiva de S/300 a nivel nacional para aquellas personas que formaban parte del primer padrón. En caso de que no hayas logrado estar en esa lista, no te preocupes, ya que aún quedan más fechas para este 2026, de acuerdo a la Dirección Ejecutiva N.º D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE.

Dicha pensión no contributiva se otorga cada dos meses para ayudar a mejorar la calidad de vida de los peruanos, pero de un determinado grupo en especial.

Padrón II: ¿Quiénes se verán beneficiados?

Pues bien, de acuerdo al cronograma anual de pagos para los usuarios del programa Contigo, quienes se verán beneficiados con el padrón II serán aquellas personas con discapacidad severa clasificadas en condición de pobreza o pobreza extrema por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), en el marco de seguir con el principio de protección e inclusión social del Midis.

El pago de S/300 para los beneficiarios de ese padrón correspondiente a marzo-abril se ejecutará el 25 de abril, según se dio a conocer hasta el cierre de esta nota. Para saber si eres usuario del Programa Contigo, solo ingresa al siguiente LINK y selecciona la opción "Consulta rápida" con el número de tu DNI.

Gracias al convenio entre el Midis y el Banco de la Nación, los usuarios o sus personas autorizadas pueden cobrar la pensión de manera segura en agencias, cajeros automáticos de esa entidad bancaria y agentes MultiRed autorizados.

¿Quiénes se beneficiaron en el padrón I?

Finalmente, si quieres ver quiénes se beneficiaron con el subsidio del programa Contigo en el primer padrón de pagos, puedes ingresar al siguiente ENLACE o también puedes acceder a las siguientes plataformas:

Acércate a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito. Módulo de Atención al Ciudadano en la sede central del Midis, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro. Central telefónica: Marca el (01) 644 9006, opción 1, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Es así como se dio a conocer quiénes se verán beneficiados con el pago de S/300 del padrón II del programa Contigo que incluye marzo y abril, según el reporte del Midis.