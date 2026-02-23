Óscar Arriola asegura que presidente Balcázar revisó Plan de Seguridad de Jerí: "Lo ha tomado en cuenta"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se pronunció respecto a las interrogantes sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana elaborado en la gestión de José Jerí, el cual no fue dado a conocer debido a que se reprogramó, pero destituyeron a Jerí.

Balcázar presentaría Plan de Seguridad pronto

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Arriola se refirió a las acciones que tomaría el presidente de la República, José María Balcázar, en torno a la lucha contra la inseguridad ciudadana, debido a los constantes casos de criminalidad, extorsión, sicariato y demás.

Según precisó, el Plan de Seguridad Ciudadana que fue elaborado durante la gestión de José Jerí, semanas antes de que lo censuraran, ha sido observado por su reemplazo. Es más, Balcázar habría mostrado interés en saber de qué se trata y qué medidas se implementaron.

Al respecto, Arriola indicó que en los próximas días, se lanzaría dicho plan; ello luego de haberlo evaluado con los ministros de Estado a cargo. Aquel podría dejar las estrategias como ya estaban planteadas o realizar alguna modificación.

"El Plan Nacional de la Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 por supuesto que lo ha tomado en cuenta, además, él se ha interesado en conocerlo a profundidad, y en los próximos días con su Gabinete, con toda seguridad que debe de estar lanzando con algunas adiciones o así como esta´ en el camino el plan", dijo a la prensa, este lunes 23 de febrero.

Sobre pedido de Vladimir Cerrón

En otro momento, el comandante PNP fue consultado sobre el pedido del prófugo Vladimir Cerrón tras la asunción de Balcázar como presidente. Como se recuerda, el líder de Perú Libre solicitó que se destituya al comandante Arriola, debido a que este habría demostrado un "manejo totalmente ineficiente" en la lucha contra la inseguridad.

"Yo siempre he omitido pronunciarme por intenciones, por situaciones que salen de una persona en absoluto, yo no puedo pronunciarme, lo que nosotros seguimos haciendo el trabajo de siempre. Es bien contradictorio porque todo el mundo dice que no se le captura por alguna protección y él (Vladimir Cerrón) lo primero que hace es indicar de que alguna situación respecto de la institución o de quien les habla (...)", precisó Arriola.

En conclusión, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, respondió a la prensa sobre distintos temas en los que se le vincula. Además, indicó que el lanzamiento de el Plan de Seguridad Ciudadana se estaría realizando próximamente.