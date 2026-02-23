¡Alerta roja! Senamhi advierte lluvias extremas en dos regiones de la costa norte: Entérate cuáles son su provincias en riesgo

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 23/02/2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad en dos regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.
¿Dónde se registrarán las lluvias?
De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 054, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta roja" hasta la 1:00 p. m. del martes 24 de febrero en las regiones de Lambayeque y Piura. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:
- Lambayeque: Lambayeque.
- Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Piura.
En ese sentido, también se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la zona altoandina con mayor incidencia en el sector de la sierra norte y sur, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas en zonas situadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur del país.
Del mismo modo, se calculan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la selva alta centro y sur, también con presencia de ráfagas de viento y descargas eléctricas.
INDECI recomienda medidas de preparación
Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.
Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.
Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.
Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.