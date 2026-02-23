Pobladores de Chongoyape aislados por lluvias e inundaciones: Piden comida y ayuda para atender emergencia

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Pobladores del distrito de Chongoyape, en Chiclayo, permanecen aislados por varios días a consecuencia de las inundaciones provocadas por lluvias intensas en la zona. Una de las personas afectadas alertó que esta situación les impide conseguir alimentos, por lo que solicitaron ayuda inmediata.

Familias no cuentan con dinero

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, este hecho se registró en la exactamente en la quebrada Yaipón, ubicada en el caserío El Mirador, en el mencionado distrito. En dicha zona, la fuerza del agua dejó afectadas a 10 familias, las cuales expresaron su preocupación ante esta situación crítica.

Es así que, una de las moradoras declaró para Exitosa, y detalló que no cuenta con recursos económicos suficientes ni para alimentarse. Esto debido a que la fuerza del agua arrasó con sus campos de cultivos, lo cual le generaba ingresos y ahora se ha visto seriamente afectado.

Arriesgan sus vidas

Asimismo, la mujer indicó que se encuentran aislados y ella y su familia están poniendo su vida en riesgo al intentar cruzar la quebrada para llevar comida a sus animales. Según narró, son sus hijos quienes cargados en su hombro cruzan y transportan el alimento.

"No podemos cruzar la quebrada; por ejemplo, ahorita los he pasado a mis hijos ´para allá para que se vayan a traer comida para mis animales y, he estado esperando para pasarlo para acá de vuelta, al hombro nomás (...) Tengo miedo que mis cuyes se mueran, no hay donde más", dijo la fémina a nuestro medio.

Además, precisó que no pueden asistir a Chongoyape debido a que no pueden cruzar la plaza. Según detalló, hay movilidades particulares que transportan a los pobladores hasta el centro del distrito; sin embargo, estos cobran aproximadamente S/ 20 a S/ 25 solo por traer alimentos, monto que no tienen debido a que no pueden laborar.

Anuncian trabajos de acondicionamiento

Cabe mencionar que, hasta la zona, llegó una comitiva del Ejército del Perú - Batallón de Infantería de Marina del Perú, junto con la Municipalidad de Chongoyape para supervisar la zona. Es así que, han firmado un convenio para realizar trabajos de acondicionamiento en la zona; esto con la presencia de maquinaria de dicha institución. Los trabajos durarían entre cuatro a cinco días; sin embargo, una presencia de lluvias podría afectar dichas acciones.

En conclusión, la población de Chongoyape ha cuestionado las acciones de parte del Gobierno Regional de Chiclayo, en el marco de los recientes desastres que se presentaron por las intensas lluvias en la zona.