Jazmín Pinedo sostuvo encuentro con Tini en Uruguay y revela: "Le pedí consejos sobre el amor"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 2026 será otro año en el que decenas de artistas visitarán el Perú para deleite de todos sus fans. En ese sentido, Tini Stoessel, famosa cantante argentina, brindará un multitudinario concierto en el Estadio Nacional de Lima pactado para el 30 de mayo, pero antes, la intérprete sostuvo un encuentro con Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo se encontró con Tini Stoessel en Uruguay

La popular 'Chinita' sorprendió a todos al mostrarse junto a la cantante Tini, y deslizó que le habría pedido consejos sobre el amor. Sin embargo, aclaró que su visita fue para hacerle una entrevista que difundirá en los próximos días en el programa '+Espectáculos' para el deleite de sus fans.

"Estoy en Uruguay realizando un viaje relámpago pero cargado de muchas emociones pues pude conocer a Tini, a quien le pedí consejos sobre el amor, ja, ja... mentira, viajé hasta aquí para hacerle una entrevista linda. Atentos a sus fans en Perú, que nos visitará el próximo 30 de mayo con su gira Futtura World Tour", comentó Jazmín Pinedo.

Además, ambas grabaron un Tik Tok que compartieron en sus redes sociales donde se muestran contentas realizando el trend del tema 'Universidad' de la cantante argentina.

La 'Chinita' Jazmín Pinedo emitirá esta exclusiva entrevista en el programa '+ Espectáculos' que conduce en América Televisión, donde no solo contará sobre su buen momento en la música; sino de gran expectativa que tiene para el show que brindará en Perú. Además, de algunas cosas personales y hasta de su novio, el futbolista Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina.

Pudo reemplazar a Ethel Pozo

Actualmente, Jazmín Pinedo se ha consolidado como conductora de América Televisión, quien tras cuatro años al frente del programa '+ Espectáculos' , se mantiene como líder en su horario.

Sin embargo, meses atrás, la exchica reality fue voceada para suplir a otra figura del canal de Santa Beatriz para la temporada 2026. Según rumores que se dieron sobre el final del año pasado, la presentadora estuvo en el bolo para tomar el lugar de Ethel Pozo al frente de la conducción de América hoy.

Incluso, la propia Pinedo deslizó esta posibilidad luego de anunciar que su contrato había vencido y que por esos días se encontraba en proceso de negociación.

En resumen, Jazmín Pinedo viajó hasta Uruguay para conversar con Tini Stoessel a semanas de que se realice su concierto en el Estadio Nacional de Lima.