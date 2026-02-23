Hasta 9 horas SIN LUZ el 26 y 27 de febrero: Lista de distritos afectados con el corte del servicio eléctrico

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva jornada de corte de luz. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el jueves 26 y viernes 27 de febrero. ¡Toma tus precauciones!

Motivo del corte de luz el 26 y 27 de febrero

¡A alistar las velas y las linternas! La empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, a través de su página web, reportó qué zonas se verán afectadas con el corte del servicio eléctrico para ambas fechas. ¿El motivo? Pues bien, se dio a conocer que la restricción temporal se deberá a acciones y trabajos de mantenimiento de la red para seguir brindando un servicio de calidad.

Por ello, si están pensando en trabajar desde casa o hacer uso de algún aparato que necesite energía eléctrica el 26 y 27 de febrero, la institución les exhorta a tomar medidas preventivas en lo que dura el corte de luz, que podría durar hasta 12 horas. Hasta el cierre de esta nota, las regiones afectadas serán La Libertad, Áncash y Cajamarca.

Zonas sin luz el 26 de febrero

En La Libertad:

Distrito de Salaverry desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. en: Av. La Marina cdras 5, 6.

desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. en: Av. La Marina cdras 5, 6. Distrito de Moche desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en: Alto Moche, Miramar, Las Dunas, Santa Rosa, A.H. Adita Zannier de Murgia, Alto Salaverry, Cámara de Comercio La Libertad, Cámara de agua potable SEDALIB, Inmobiliaria Los Portales, Valle Alto, Santa Isable SAC, GREEN PERU SAC, América Móvil Perú SAC, Telefónica Móviles, Telefónica, Nextel SAC, PECH, Planta Frescos Muchick, Planta de arándano SESUVECA, Habilitación urbana Alto Salaverry, Villa Marina.

En Áncash:

Caraz desde las 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en: Sector de Shocsha y Comunidad de Cruz de Mayo y anexos.

a 12:00 p.m. en: Sector de Shocsha y Comunidad de Cruz de Mayo y anexos. Santa desde las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en: Urb. Laderas del Norte, PP. JJ. Bolívar Alto, AA. HH. Manuel Arévalo, Pueblo Joven Barrio Fiscal Barrio 5.

En Cajamarca:

José Manuel Quiroz / San Marcos desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.: Pueblo Pauca Santa Rosa, Pueblo Shirac, C.P. Lic. Lic. San Francisco De Malca, La Loma Del Botoncillo, Agua Caliente - Pauca San, Malcas, La Laguna, San José, Anexo La Coyma, Sector San Juan - Pauca Santa, El Rosario, Cañapata, Anexo Santa Cruz, Quinuamayo, Sector Miraflores, Sector Alto Shirac.

desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.: Pueblo Pauca Santa Rosa, Pueblo Shirac, C.P. Lic. Lic. San Francisco De Malca, La Loma Del Botoncillo, Agua Caliente - Pauca San, Malcas, La Laguna, San José, Anexo La Coyma, Sector San Juan - Pauca Santa, El Rosario, Cañapata, Anexo Santa Cruz, Quinuamayo, Sector Miraflores, Sector Alto Shirac. Ichocan / San Marcos desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.: Shillabamba Baja, La Tiza, Vallicopampa, Chilcapampa, El Azufre, Llollon, Llanupacha, La Victoria, Poroporo, Paucamayo.

Interrupción del servicio el 27 de febrero

En Áncash

Chaccho/Antonio Raimondi desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en: San Antonio de Aco, San Cristóbal de Corma, San Felipe de Corma, Huarmipuquio, Unión Sharpa, Maraypampa, Ocutac, Ticopampa, Ocutac, Santo Domingo de Manchuria, Goyllar, San Martín Punca, Bellavista, Ocupampa y Santa Rosa de Ichipatag y Buenos Aires.

En La Libertad

En Víctor Larco, desde las 8:30 a.m. a 1:30 p.m. en Urb. El Golf: Ca. Las Palmas Nº / Ca. Las Capullan. Urb. Las Palmas del Golf: Ca. Las Palmas N.º Mza. E, Mzas A, C, E, J, K, L.

Así que toma tus precauciones ante el corte de luz programado para el 26 y 27 de febrero en distritos ubicados en La Libertad, Áncash y Cajamarca, según Hidrandina.