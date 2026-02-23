Ministros llegan a Arequipa tras lluvias y huaicos: "(El presidente Balcázar) está preocupado por la situación"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ministros de Vivienda, Transporte, Defensa y Agricultura llegaron esta mañana hasta la región de Arequipa debido a la situación crítica en la que se encuentran diversos distritos ante la presencia de intensas lluvias que han generado huaicos, inundaciones y más.

Recorren zonas afectadas por huaicos

De acuerdo a lo informado por TV Perú, los titulares de dichas carteras se encuentran realizando un recorrido durante las zonas afectadas, con la finalidad de evaluar las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo. También se contó con la presencia del gobernador regional de Arequipa.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, indicó que su presencia en Arequipa se realiza en cumplimiento a las indicaciones del presidente José María Balcázar. Además, fue consultado sobre una posible declaratoria de emergencia.

"El gobernador nos está dando un recorrido de tres puntos que han sido muy golpeados, luego vamos a tener una reunión para poder coordinar las principales acciones que va a tener que brindar el Ejecutivo para los daños en esta región", dijo a la prensa, este lunes 23 de febrero.

Asimismo, Prieto indicó que las acciones que se realizarán desde el Ejecutivo, serán coordinadas mediante una reunión, en la que participará el gobernador Rohel Sánchez Sánchez. Además, indicó que cada sector se encargará de tocar los temas correspondientes a daños de viviendas, de vías y demás.

#EnVivo



Wilder Sifuentes Quilcate, ministro de Vivienda, durante visita a Arequipa por lluvias: Tenemos una reunión con el gobierno regional y ver toda la planificación que se va a desarrollar



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/WwgN0QBEkw — Canal N (@canalN_) February 23, 2026

Presidente estaría "preocupado"

Cabe mencionar que, el ministro de Transportes no descartó la posibilidad de que el jefe de Estado pueda acudir a dicha región para ser partícipe de dichas acciones. Según añadió, Balcázar se sentiría preocupado por la situación crítica que se vive en Arequipa y otras regiones.

"Él (presidente) está preocupado por la situación, él va a disponer las intervenciones inmediatas parar que esta situación se pueda corregir, se pueda mejorar lo más pronto posible", detalló Prieto.

Por otro lado, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, precisó que desde su sector se ha brindado apoyo a la ciudadanía con 27 maquinarias pesadas para realizar la limpieza y descolmatación correspondiente. "No solo necesitamos maquinarias, sino también personal para que puedan, con palas, remover los escombros", detalló la autoridad.

En conclusión, los ministros de Estado que asistieron a Arequipa, este lunes 23 de febrero, mantendrán una reunión en donde se establecerán medidas para atender a la población dañada debido huaicos y demás desastres. El ministro de Vivienda indicó que se entregarán bonos de arrendamiento por emergencia.