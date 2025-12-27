Voraz incendio se registró en la Feria del Altiplano en el estadio de Héroes Alto de la Alianza

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un devastador incendio registrado la mañana del 25 de diciembre redujo a cenizas parte de la Feria del Altiplano, instalada desde la pandemia en el estadio Héroes Alto de la Alianza, conocido como el ex Maracaná. La emergencia, visible desde distintos puntos de la ciudad por la intensa humareda, dejó a decenas de comerciantes con pérdidas económicas.

El siniestro se produjo antes de las 11:00 a. m. y motivó una rápida movilización de 35 bomberos distribuidos en siete unidades, con apoyo de cisternas municipales del distrito, la provincia y la EPS. También acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo para controlar la zona y evitar el ingreso de curiosos.

Puestos destruidos

De acuerdo con una estimación preliminar del comisario de la jurisdicción, alrededor de 40 puestos resultaron dañados. Cabe mencionar que los feriantes suelen atender los lunes y viernes, pero dejan armadas sus estructuras, muchas de ellas hechas con sacos, cartones y plásticos altamente inflamables, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Tras varias horas de arduo trabajo, el incendio fue finalmente controlado. En el exterior, comerciantes con rostros desencajados observaban lo que quedaba de sus negocios. Algunos, entre lágrimas, intentaron ingresar para evaluar los daños, pero la PNP pidió calma mientras culminaban las labores. Un grupo intentó entrar por una puerta lateral, situación que fue contenida por Serenazgo.

Posibles causas bajo investigación

Se conoció que un grupo de personas, entre ellos menores de edad, habría estado jugando con pirotécnicos en la calle México, cerca del recinto. Esta versión fue respaldada por el vigilante del lugar, quien aseguró haber alertado a los bomberos tras percatarse del humo. Sin embargo, las autoridades indicaron que el informe policial será clave para determinar si el origen fue externo o interno.

En el lugar estuvo el regidor Silver Choquepata, quien declaró que inicialmente se hablaba de unos veinte puestos afectados. Sobre la reubicación de la Feria del Altiplano, señaló: El tema aún está siendo tratado por el municipio, no hay una fecha exacta. Añadió que se evalúan alternativas como la calle Canadá o el terreno La Zanahoria, mientras que el retorno a la avenida Jirón de la Unión genera rechazo vecinal.

Según el balance, 18 puestos de comida y cerca de 20 de ropa y artículos de aseo fueron afectados, aunque el daño total representaría entre el 10 % y 15 % de la feria, debido a que la pista atlética evitó que las llamas alcancen el centro del recinto.