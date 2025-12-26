Se reaviva incendio en el Rímac: Inmueble afectado operaba sin autorización como almacén

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En pleno feriado de Navidad, se registró un lamentable incendio de código 4 en el segundo piso de un edificio de cinco pisos en el distrito del Rímac. Pese a que los bomberos controlaron parcialmente el fuego, el siniestro se ha reavivado este viernes 26 de diciembre.

Vivienda no tenía permiso municipal para operar como almacén

Un informe de Panamericana Televisión difundió imágenes de la madrugada de hoy, donde se observan, a través de las ventanas rotas el día anterior, unas llamaredas producto de las explosiones que reventaban e iban consumiendo el interior del inmueble ubicado en la cuadra 10 de la Av. Francisco Pizarro.

Además, se conoció que la vivienda siniestrada no contaba con el permiso de la Municipalidad del Rímac para operar como almacén. Se trata de un edificio que solo tenía autorización para albergar personas como residencia común.

A estas alturas del incendio, se ha identificado a las afueras del predio fardos, telas y diferentes elementos sintéticos siniestrados, que eran propios de la fabricación de calzado.

"Es un incendio en un almacén, un depósito de diferentes materiales inflamables que se hace difícil su control porque ya no hay acceso para los bomberos porque se pondrían en riesgo con las explosiones que tiene (...) cueros, algodón, dunlopillo, aerosoles, balones de gas de helio (...)hay que controlar todo desde afuera", indicó a Exitosa el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto.

También se puso observar que este almacén ilegal albergaba algunos implementos que también servían para la elaboración de este tipo de artículos.

El voraz incendio alcanzó hasta el cuarto piso de la edificación, donde los cables también fueron consumidos por el fuego, dejando a todos los vecinos de la zona sin servicios de luz ni cable.

Grifo cercano a vivienda no aperturó

El temor general también recayó en la posibilidad de que la propagación de las llamas llegue hasta el grifo que se encuentra a muy pocos metros de distancia frente al inmueble siniestrado, pudiendo causar una tragedia de mayor magnitud y una grave afectación en las calles y a los ciudadanos.

Ante ello, dicho local de este grifo no ha sido aperturado este 26 de diciembre por motivos de seguridad.

A pesar de que hubieron dos personas afectadas por inhalación de aire tóxico, que fueron atendidas de manera ambulatoria, el siniestro no llegó a mayores.

Actualmente, las condiciones mediante las cuales esta vivienda funcionaba como almacén de materiales inflamables que no tenía permiso para operar como tal se encuentran en materia de investigación.