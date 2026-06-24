Indecopi declara ilegal cobro de S/ 1188.50 de Sunedu por reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La entidad que regula la defensa de la competencia, Indecopi declaró que el cobro realizado por Sunedu a los estudiantes para el trámite de reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero es ilegal. Asimismo, se estableció una resolución que dictamina la eliminación de la misma al no haber sido comprobada por la PCM.

Indecopi señalo de ilegal el cobro de Sunedu a estudiantes

Por medio de una resolución, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró ilegal el cobro de S/ 1188.50 que realizaba Sunedu para tramitar el reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero.

Dicha decisión fue establecida mediante la Resolución N.° 0257-2026, con la cual la Sala confirmó el pronunciamiento emitido en primera instancia, luego de determinar que la Sunedu no acreditó que dicho monto haya sido calculado de acuerdo con la metodología obligatoria de costos aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

📚 Indecopi declaró ilegal el cobro de S/1188.50 que exigía la Sunedu para tramitar el reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero, al concluir que la entidad no sustentó el monto conforme a la metodología oficial de costos.



📌 La decisión no implica el... pic.twitter.com/8JrvWxvPJ6 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) June 23, 2026

Importe que fue cobrado no habría tenido la aprobación

Según el fallo, la entidad educativa no sustentó que el importe cobrado correspondiera al costo real que genera la prestación del servicio administrativo. Además, no presentó información que permitiera justificar aspectos como las horas de trabajo del personal involucrado en el procedimiento ni la cantidad de solicitudes recibidas para establecer el valor del trámite.

¿Cuándo entrará en vigencia la eliminación del cobro?

Como consecuencia, Indecopi ordenó que la Sunedu elimine la aplicación de este cobro, con la finalidad de beneficiar a los ciudadanos que se pueden ver afectados por la exigencia del pago que solicitaba la institución. Dicha medida entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano, que luego se verá reflejado en los canales oficiales del mismo.

La Sala precisó que esta decisión únicamente está relacionada con la eliminación del cobro considerado ilegal y no significa que los grados o títulos obtenidos en el extranjero sean reconocidos automáticamente, ni implica la entrega de registros o autorizaciones adicionales por parte de Sunedu.

Con esta decisión, los usuarios que requieran validar en el Perú estudios superiores realizados en el extranjero podrán continuar con el proceso correspondiente ante Sunedu bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente, pero sin asumir el pago de la tasa cuestionada por Indecopi, que la institución declaró como ilegal al no tener un respaldo comprobado.