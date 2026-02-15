Fiscalía contra la Trata de Personas de Lima logra 18 meses de prisión preventiva contra investigado

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este domingo, la Fiscalía Especializada de Delitos de Trata de Personas de Lima Centro logró una pena de 18 meses de prisión preventiva para un investigado por el delito de pornografía infantil en agravio de una menor de edad extranjera y otras víctimas.

Investigado por pornografía infantil tenía como víctima a una niña española

El proceso estuvo a cargo de la fiscal provincial Janett Mendoza Benel y la fiscal adjunta provincial Karla Pasache. Esta última señaló que el procesado habría obtenido material de abuso sexual infantil mediante el chantaje sexual.

Asimismo, Pasache halló que la víctima de 13 años, de nacionalidad española, fue amenazada por el condenado con publicar las imágenes en redes sociales. También habría utilizado el mismo método con otras menores.

En estos hechos se sustentó que, con graves y fundados elementos de convicción y otros requisitos, que el procesado debía ser privado de su libertad mientras continúan las pesquisas.

Esta investigación surgió a raíz de una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil Española por los padres de la niña de 13 años, quienes alertaron que su hija venía siendo chantajeada sexualmente para enviar videos de índole sexual, por lo que en noviembre del 2025 se abrió la indagación.

Las diligencias incluyeron reuniones con autoridades involucradas como la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, miembros de la Policía española y Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP.

