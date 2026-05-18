Papa León XIV realiza viral gesto "6-7" para saludar a adolescentes y causa furor en TikTok

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV volvió a captar la atención del mundo, pero esta vez por un inesperado momento viral. Durante una actividad pública en la plaza de San Pedro, el pontífice sorprendió al saludar a un grupo de adolescentes realizando el popular gesto de redes sociales conocido como "6-7", una tendencia que domina TikTok y otras plataformas entre los más jóvenes.

Papa León apegado a la generación Alfa

El hecho ocurrió mientras León XIV se acercaba a varios chicos que lo esperaban entre aplausos y cánticos por su cumpleaños número 67. Los adolescentes comenzaron a repetir el famoso "six seven" acompañado de movimientos coordinados con las manos. Lejos de mostrarse distante, el papa respondió con sonrisas, imitó el gesto y compartió un momento relajado que rápidamente desató la euforia entre los presentes.

Las imágenes no tardaron en recorrer internet y se viralizaron en cuestión de horas. Usuarios de distintas partes del mundo reaccionaron sorprendidos al ver a un pontífice sumarse a una tendencia nacida en TikTok. Mientras algunos fieles consideraron la escena como una forma cercana de conectar con las nuevas generaciones, otros criticaron que participe en dinámicas propias de redes sociales y memes virales.

🚨 Pope Leo XIV has just dropped the first 6 7 of his papacy pic.twitter.com/ll98sVHX70 — Catholic Arena (@CatholicArena) May 16, 2026

Más allá de la polémica, el episodio dejó ver un lado más humano y espontáneo de León XIV. El papa se mostró cómodo rodeado de adolescentes, sonriendo y compartiendo un instante sencillo durante los festejos por su cumpleaños. Para muchos usuarios, esa naturalidad ayudó a que el video tuviera aún más impacto y fuera compartido masivamente en plataformas digitales.

Como se sabe, el gesto "6-7" se convirtió en una de las tendencias más populares de TikTok durante los últimos meses. Consiste en repetir la frase "six seven" de manera rítmica mientras se realizan movimientos sincronizados con las manos. Aunque no tiene un significado concreto, miles de jóvenes comenzaron a replicarlo por lo pegadizo y divertido que resulta el audio.