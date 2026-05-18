José 'Tunche' Rivera con un pie afuera de la 'U': Jugador recibió lapidario documento tras polémica con la camiseta

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

José 'Tunche' Rivera se encuentra en el centro de la polémica luego que en redes sociales se difundiera unas imágenes que no gustaron nada en la hinchada de Universitario. Luego de la derrota en el Estadio Monumental ante Atlético Grau, el delantero abandonó el campo de juego con mucha molestia sacándose la camiseta, aventándola al suelo y luego pateándola antes de ingresar a los camerinos.

Universitario abre proceso disciplinario contra 'Tunche' Rivera

De inmediato, miles de aficionados cremas criticaron duramente el accionar del jugador señalando que había faltado el respeto a los colores de la institución por lo que exigían a la dirigencia una sanción contundente contra el atacante.

Al respecto, Universitario emitió un comunicado sobre esta reciente polémica anunciando que se abrirá un proceso disciplinario contra José 'El Tunche' Rivera' y mientras este se lleva a cabo no será convocado para los siguientes partidos que los merengues tiene por delante.

Universitario abrió proceso disciplinario a José Rivera.

Es decir, el atacante, quien fuera clave en el tricampeonato obtenido en las temporadas 2023, 2024 y 2025, no será considerado por Héctor Cúper para enfrentar a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores y luego para medirse de visita ante CD Moquegua por la penúltima jornada del Torneo Apertura.

"Mientras se desarrollen las evaluaciones correspondientes y se determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club, el jugador no será considerado en las convocatorias del primer equipo", indicaron.

José Rivera recibió carta de preaviso de despido

Sin embargo, este no fue el único accionar realizado por Universitario ya que Exitosa Deportes pudo conocer que el delantero crema estaría a un paso de dejar la institución tras la polémica ocurrida el pasado 15 de mayo. Así lo dio a conocer el periodista Oscar Paz quien señaló que el club le envió una carta de preaviso de despido el cual dejaría al delantero con pie y medio afuera.

Según el procedimiento, el 'Tunche' tiene seis días para responder el documento y luego tomarán una decisión final respecto a su futuro. De darse el peor escenario, el futbolista sería la primera salida del elenco merengue desde la llegada de Héctor Cúper al cargo de director técnico.

José Rivera recibió carta de preaviso de despido tras polémica.

"José Rivera recibió una carta de "preaviso de despido" de parte de Universitario. Tiene seis días, por ley, para responder y luego el club tomará una decisión. Sin embargo, este documento ya revela la intención de la institución crema. Veremos", reveló el hombre de prensa.

En resumen, Universitario envió carta de preaviso de despido a José 'El Tunche' Rivera tras haber pateado su camiseta al finalizar el partido ante Atlético Grau.