Alerta del SENAMHI: Lluvias intensas golpearán LIMA y otras 8 regiones durante las próximas horas

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/03/2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió un aviso que advierte en las próximas 24 horas se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad que afectarán a nueve departamentos están en alerta naranja.
Este aviso del SENAMHI, citado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), precisa que estas precipitaciones pluviales podrían generar el incremento de caudales en ríos y quebradas, así como la activación de deslizamientos y huaicos en zonas con suelos saturados por recientes lluvias.
Regiones con mayor nivel de alerta:
El COEN informó que las regiones con pronostico de lluvias con intensidad fuerte son:
- Áncash
- Cusco
- Huánuco
- Junín
- Lima
- Pasco
- Piura
- Puno
- Tumbes
Entre las provincias en alerta roja figuran las siguientes:
- Áncash: Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz (la capital), Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay
- Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba
- Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.
- Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.
- Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.
- Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.
- Piura: Castilla, Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, La Unión, Las Lomas y Piura.
- Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo
- Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla
Alertas del Senamhi:
La institución emite tres tipos de alertas meteorológicas: amarilla, naranja y roja, según la magnitud del fenómeno y el nivel de peligro previsto.
- Alerta amarilla: Advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales en determinadas regiones
- Alerta naranja: Actualmente registrada, implica la necesidad de preparación y vigilancia ante eventos como lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas.
- Alerta roja: Se declara cuando se pronostican fenómenos de gran magnitud que representan un riesgo alto para la población.
El COEN recomienda a las autoridades regionales y locales mantener activos sus centros de operaciones de emergencia y ejecutar medidas de prevención ante posibles deslizamientos, inundaciones y huaicos, especialmente en zonas vulnerables y cercanas a quebradas.
Asimismo, exhorta a la población a reforzar techos y sistemas de drenaje, evitar cruzar ríos o quebradas con incremento de caudal y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Indeci y el Senamhi.