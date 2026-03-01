"Manga de delincuentes": Javier Milei lanza duro mensaje a la oposición en apertura del período legislativo

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró este sábado el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un discurso cargado de tensión política. En medio de su intervención, el mandatario tuvo un cruce de palabras con legisladores opositores, a quienes calificó de "manga de delincuentes", frase que rápidamente se convirtió en el punto más comentado de la jornada.

Un discurso enérgico

Milei, conocido por su estilo confrontacional, utilizó la ceremonia para defender las medidas económicas que ha impulsado desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Señaló que su gobierno busca "terminar con décadas de decadencia" y que las reformas en curso son necesarias para estabilizar la economía argentina.

El mandatario también reiteró su rechazo a lo que denomina "la casta política", acusando a sectores opositores de haber llevado al país a la crisis actual. Fue en ese contexto que lanzó la frase "manga de delincuentes", dirigida a quienes lo interrumpían desde las bancadas opositoras.

🔴 AHORA | "La justicia social es un robo, manga de delincuentes", cruzó Milei al peronismo https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/xujAWrPLgi — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 2, 2026

Reacciones inmediatas

El comentario generó abucheos y respuestas airadas dentro del recinto, mientras los seguidores de Milei celebraban el gesto como una muestra de firmeza. La oposición, por su parte, acusó al presidente de degradar el debate democrático y de utilizar un lenguaje impropio para una ceremonia institucional.

El discurso de Milei se produce en un momento en que Argentina atraviesa una profunda crisis económica y tensiones sociales por el ajuste fiscal. Su estilo confrontacional ha sido una constante desde la campaña electoral, donde se presentó como un outsider dispuesto a "dinamitar" las estructuras tradicionales de la política argentina.

🚨 "Kukas los fascistas son ustedes, porque odian la libertad. Dejen de ser tan brutos y vayan a estudiar en serio"



✅️ Que bien que pusimos el voto🦁 pic.twitter.com/izjQkbiZaq — Rocky Mileista🐍 (@BalboaMilei) March 2, 2026

Tensiones en la política argentina

La ceremonia de apertura de sesiones ordinarias es uno de los actos más relevantes del calendario político argentino, pues marca la agenda legislativa del año. En este caso, el discurso de Milei no solo delineó sus prioridades económicas, sino que también reforzó su narrativa de enfrentamiento con la oposición.

Para un público fuera de Argentina, el episodio refleja el choque entre un presidente que se presenta como disruptivo y un Congreso que representa las resistencias institucionales. La frase "manga de delincuentes" sintetiza el estilo de Milei: directo, provocador y dispuesto a tensionar el debate político.

El inicio del nuevo período legislativo en Argentina quedó marcado por el discurso enérgico de Javier Milei y su enfrentamiento con la oposición. Más allá de las medidas económicas anunciadas, la frase "manga de delincuentes" se convirtió en el símbolo de una jornada que refleja la polarización política en el país.