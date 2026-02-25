Río Rímac reporta un aumento en su caudal: Alerta naranja se mantiene en Lima

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) informó un incremento notable del caudal del río Rímac en Lima, producto de las intensas precipitaciones en las zonas altoandinas de su cuenca, lo que ha llevado a que los niveles del principal afluente que cruza la capital se mantengan en rangos elevados.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Senamhi precisó que la estación hidrológica de Chosica registró un caudal máximo de 95.54 metros cúbicos por segundo (m³/s) durante la noche del 24 de febrero, cifra que supera los umbrales habituales para esta época del año. Este comportamiento ha sido monitoreado de forma continua por Senamhi, entidad que viene emitiendo reportes diarios para alertar sobre variaciones significativas en la dinámica del río.

#Reporte #Senamhi #Minam En Lima, el río Rímac alcanzó el umbral naranja de peligro tras incrementar su caudal.



El aumento responde a las precipitaciones acumuladas en la parte alta de la cuenca, donde las lluvias de moderada a fuerte intensidad han generado mayor escorrentía superficial. Este aporte hídrico se traslada progresivamente hacia Lima Metropolitana, elevando el volumen de agua que discurre por el principal afluente que abastece a la capital. En el distrito del Rímac, a la altura del puente Trujillo, se observa un notable aumento del nivel del agua, situación que genera preocupación entre los vecinos de la zona.

Además, en Chosica se activaron las quebradas de Yanacoto y Chacrasana, que están aportando caudal al río principal. La activación de estas quebradas es un indicador importante del aporte superficial que se está produciendo debido a las lluvias, y constituye un factor de riesgo adicional en términos de posibles incrementos súbitos en los niveles del cauce.

Alertas del Senamhi:

La institución emite tres tipos de alertas meteorológicas: amarilla, naranja y roja, según la magnitud del fenómeno y el nivel de peligro previsto.

Alerta amarilla: Advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales en determinadas regiones

Advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales en determinadas regiones Alerta naranja: Actualmente registrada en el río Rímac, implica la necesidad de preparación y vigilancia ante eventos como lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas.

Actualmente registrada en el río Rímac, implica la necesidad de preparación y vigilancia ante eventos como lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas. Alerta roja: Se declara cuando se pronostican fenómenos de gran magnitud que representan un riesgo alto para la población.

Ante este contexto, se ha pedido a los residentes de las zonas ribereñas mantenerse informados y preparados ante cualquier eventualidad, así como evitar el tránsito cercano a las márgenes del río durante etapas de crecida. Además, Senamhi continuará con la emisión de boletines hidrológicos que permitan anticipar cambios y adoptar medidas preventivas oportunas.