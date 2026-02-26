RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Anunció premier Miralles

Lluvias en Perú: Gobierno despliega ministros en todo el país para atender emergencia

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que cada región afectada por lluvias y huaicos estará a cargo de un "ministro articulador" para atender los daños.

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la grave situación que atraviesa el país por las fuertes lluvias y huaicos, que han dejado severos daños materiales y humanos, la premier Denisse Miralles anunció que cada región afectada estará a cargo de un ministro para atender la emergencia.

"No vamos a gobernar desde un escritorio"

El Ejecutivo dispuso este despliegue para acelerar la atención en territorio y coordinar con las autoridades regionales y locales, pues cada ministro cuenta con la "capacidad de decisión" para esta crucial tarea en estos momentos.

Según Miralles, esto permite que cada gobernador regional tenga "un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos".

En ese sentido, el gobierno de José María Balcázar garantiza una respuesta rápida, coordinada y centrada en la protección de los ciudadanos, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros.

"No vamos a gobernar desde un escritorio. Estamos en el territorio, al lado de la población, tomando decisiones en el momento y resolviendo problemas concretos", señaló.

Premier Miralles negó que su Gabinete tenga "color político"
Premier Miralles asegura que despliegue ministerial garantizará "respuesta rápida" ante la emergencia por lluvias.

La primera ministra sostuvo que la gestión del presidente Balcázar es "operativa y permanente": desde esta semana, el Gobierno se encuentra verificando daños y evaluando estados de  las infraestructuras, pues "la prioridad son las personas".

"Aquí no hay excusas ni demoras. El Estado está presente para proteger la vida, la salud y el sustento de las familias. Nuestro compromiso es acompañar la emergencia hasta la recuperación total", remarcó.

¿Cuáles son las regiones asignadas para cada ministerio?

  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): Amazonas
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Áncash y Lambayeque
  • Ministerio de Salud (Minsa): Apurímac y Cajamarca
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri): Arequipa y Huancavelica
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis): Ayacucho y La Libertad
  • Ministerio de Defensa (Mindef): Cusco y Municipalidad de Lima
  • Ministerio del Interior (Mininter): Callao
  • Ministerio de Cultura (Mincul): Huánuco y Loreto
  • Ministerio de Educación (Minedu): Ica
  • Ministerio de Trabajo (MTPE): Junín
  • Ministerio de Justicia (Minjus): Lima provincias
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Madre de Dios
  • Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Moquegua
  • Ministerio de Energía y Minas (Minem): Pasco
  • Ministerio de Vivienda (MVCS): Piura
  • Ministerio de la Producción (Produce): Puno y Tumbes
  • Ministerio del Ambiente (MInam): San Martín y Ucayali
  • Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): Tacna

Con este despliegue, el Ejecutivo busca acelerar las acciones de prevención, atención y recuperación frente a los fatales efectos de las lluvias intensas.

