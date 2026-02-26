Lluvias en Perú: Gobierno despliega ministros en todo el país para atender emergencia

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la grave situación que atraviesa el país por las fuertes lluvias y huaicos, que han dejado severos daños materiales y humanos, la premier Denisse Miralles anunció que cada región afectada estará a cargo de un ministro para atender la emergencia.

"No vamos a gobernar desde un escritorio"

El Ejecutivo dispuso este despliegue para acelerar la atención en territorio y coordinar con las autoridades regionales y locales, pues cada ministro cuenta con la "capacidad de decisión" para esta crucial tarea en estos momentos.

Según Miralles, esto permite que cada gobernador regional tenga "un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos".

En ese sentido, el gobierno de José María Balcázar garantiza una respuesta rápida, coordinada y centrada en la protección de los ciudadanos, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros.

"No vamos a gobernar desde un escritorio. Estamos en el territorio, al lado de la población, tomando decisiones en el momento y resolviendo problemas concretos", señaló.

La primera ministra sostuvo que la gestión del presidente Balcázar es "operativa y permanente": desde esta semana, el Gobierno se encuentra verificando daños y evaluando estados de las infraestructuras, pues "la prioridad son las personas".

"Aquí no hay excusas ni demoras. El Estado está presente para proteger la vida, la salud y el sustento de las familias. Nuestro compromiso es acompañar la emergencia hasta la recuperación total", remarcó.

¿Cuáles son las regiones asignadas para cada ministerio?

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): Amazonas

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Áncash y Lambayeque

Ministerio de Salud (Minsa): Apurímac y Cajamarca

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri): Arequipa y Huancavelica

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis): Ayacucho y La Libertad

Ministerio de Defensa (Mindef): Cusco y Municipalidad de Lima

Ministerio del Interior (Mininter): Callao

Ministerio de Cultura (Mincul): Huánuco y Loreto

Ministerio de Educación (Minedu): Ica

Ministerio de Trabajo (MTPE): Junín

Ministerio de Justicia (Minjus): Lima provincias

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Madre de Dios

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Moquegua

Ministerio de Energía y Minas (Minem): Pasco

Ministerio de Vivienda (MVCS): Piura

Ministerio de la Producción (Produce): Puno y Tumbes

Ministerio del Ambiente (MInam): San Martín y Ucayali

Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería): Tacna

Con este despliegue, el Ejecutivo busca acelerar las acciones de prevención, atención y recuperación frente a los fatales efectos de las lluvias intensas.