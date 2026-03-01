Alcaldesa de Chiclayo pide presupuesto a Balcázar por obra de drenaje pluvial: "No puede seguir desfinanciando"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de la república, José María Balcázar, realizó una visita de trabajo este domingo a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, como parte de su segundo día de actividades en esta parte del país. Tras varias jornadas y reuniones, la alcaldesa de esta ciudad, Janet Cubas Carranza estuvo presente en una de estas reuniones.

Ella ha revelado que durante estas sesiones ha solicitado presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al presidente de la republica para que continúe la ejecución de la obra del drenado pluvial en Chiclayo. Una de las ciudades más golpeadas por las recientes lluvias y desbordes de algunas acequias.

"Porque es una situación que desde el Ejecutivo están desfinanciando este proyecto que es estratégico para Chiclayo, entonces, ¿Requiere Chiclayo un drenaje pluvial? Por su puesto que lo requiere, en consecuencia, le hemos dicho al señor presidente que el Ejecutivo no puede seguir desfinanciando un proyecto estratégico." expresó la alcaldesa a Exitosa.

Cabe de mencionar que la obra del drenaje pluvial es una obra que se encuentra en manos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), obra que comprende a 4 distritos de la provincia de Chiclayo, si bien ya culminó su etapa de diseño, su ejecución aún está a la espera de financiamiento para poder dar inicio y así poder dar solución a los constantes aniegos en inundaciones que se registran en estas cuatro ciudades.

"Empezó con S/.150 millones y hoy solamente le han asignado S/.9 millones, eso significa que están matando, están asfixiando financieramente a este proyecto estratégico. Este proyecto ya ha culminado lo que la formulación del expediente técnico y debe empezarse por la parte más baja." indicó a nuestro medio.

Presidente y ministros llegan a Lambayeque por emergencia ante lluvias

En horas de la mañana del sábado 28 de febrero, las autoridades llegaron hasta el Grupo Aéreo 6, en la región Lambayeque, procediendo a ser recibidos con honores por las tropas acantonadas en esa zona del país. En el lugar, permanecía también el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores.

Según precisó la Presidencia, el jefe de Estado va a tener una reunión con las autoridades locales para que estas brinden un informe sobre la situación ante las intensas precipitaciones. Al respecto, se realizarán coordinaciones para el despliegue de ayuda inmediata a las zonas más afectadas.

Cabe mencionar que, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se hizo presente el viceministro, Juan Haro, quien participará de las acciones de respuesta en la región.