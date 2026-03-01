SISMO remece el sur del Perú HOY domingo 1 de marzo: Conoce la magnitud y epicentro

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El territorio peruano no deja de temblar. Al mediodía de este domingo 1 de marzo, un fuerte sismo sorprendió el sur del Perú, cerca a la frontera con Chile. Conoce aquí la magnitud, epicentro y más detalles del movimiento telúrico, según el último reporte del IGP.

Nuevo sismo remeció Perú cerca de la frontera con Chile

Según informó el boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), un temblor de magnitud 4.2 alertó a la ciudadanía a las 12:19 de la tarde de hoy domingo.

El sismo ocurrió a 36 kilómetros al suroeste de la ciudad de Calana, en la provincia de Tacna, departamento de Tacna, alcanzando una profundidad de 123 kilómetros.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci ubicó este último movimiento telúrico en Calana en una intensidad III (leve).

En tanto, de acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú, se precisa que es un sismo que no llega a generar alerta de tsunami en el litoral peruano.

El Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Además, nuestro país se ubica en una zona altamente sísmica debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

La costa central, incluyendo Ica y Lima, es una de las áreas más expuestas a movimientos telúricos de mediana y gran magnitud y por lo mismo, resulta importante contar siempre con una mochila de emergencias y plan de evacuación.

Sigue estas recomendaciones en caso de temblores

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos, tal como la Indeci, que detalló los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia.

Entre estos objetos, se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

Además, informaron que cada mochila es para cada dos adultos y se debe adecuar a las necesidades de cada familia. Su peso máximo recomendado es de ocho kilos.

Aunque el sismo de este domingo no generó daños significativos, la ocurrencia de estos eventos refuerzan la importancia de la cultura de prevención en el país.