Panamericana Sur: Cambio de sentido vial se AMPLÍA hasta hoy domingo 1 de marzo en estos horarios

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, conductor! La Municipalidad de Lima, a través de la Emape, anunció que este domingo 1 marzo se ampliará el horario del cambio de sentido vial en la Panamericana Sur, como parte del Plan de Verano 2026 para facilitar el regreso de vehículos hacia Lima.

¿En qué horarios se amplía cambio de sentido en la Panamericana Sur?

El contraflujo vehicular invierte dos carriles de sentido norte-sur, habilitando cinco carriles de retorno a Lima y un carril de salida rumbo al sur. Este se desvía completamente por la Antigua Panamericana Sur, a la altura del puente vehicular Arica.

La medida se aplicará en el tramo de la playa Santa María del Mar y el puente Atocongo, desde las 4:00 p.m. de este domingo hasta las 00:00 horas del lunes 2 de marzo.

Esta disposición ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) permitirá agilizar el flujo vehicular en el sentido sur-norte, reduciendo el tiempo de viaje en este tramo de una 1 hora y media a solo 45 minutos.

Este cambio estará vigente mañana y el domingo 5 de abril con motivo del feriado largo por Semana Santa.

Plan Verano 2026 en acción ✅



Continuamos garantizando la seguridad y el tránsito fluido en la Panamericana sur, con el despliegue activo de nuestra flota vehicular, operarios de Emape y el trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos. pic.twitter.com/KVtRJCMrWZ — Municipalidad de Lima (@MuniLima) January 7, 2026

Tanto vecinos de la zona como conductores que se desplazan por la Panamericana Sur podrán observar el estado del tránsito vehicular en tiempo real mediante el canal de YouTube de Emape.

Asimismo, se podrán reportar incidencias en la vía en la Central de Emergencias 939561906.

Inspectores de tránsito y PNP continúan con labores de fiscalización en la Panamericana Sur

Por su parte, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), inspectores de tránsito, fiscalizadores viales con sus cinemómetros y efectivos del Serenazgo de Lima reforzarán el ordenamiento y control en 5 paraderos de la Panamericana Sur.

Esto se aplicará en los puentes Benavides, Atocongo, Alipio Ponce, Parque Zonal y el puente ubicado en el km 40.

En cada paradero se hará una segregación de un carril vial para dar paso al transporte público a través de los canalizadores de tránsito y así evitar el transporte informal, velando por la integridad de los conductores y peatones.

Además, la MML continuará con sus labores de fiscalización y control de vehículos de carga pesada, mediante el uso de cinemómetros y un equipo especializado en registro y conteo de vehículos.

Esto se dará en cumplimiento de la Ordenanza Municipal 2807 y el Reglamento Nacional de Tránsito, que establece el carril derecho y carril contiguo más próximo para la circulación de estos camiones en el tramo de la avenida El Derby hasta altura del puente Conchán.

