RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
¡En contra!

PROHÍBEN reunión de THERIANS en Honduras y Guatemala por alterar "el orden público y la moral"

Al menos ocho municipios en ambos países aprobaron la medida tras convocatorias en redes sociales para reuniones de therians, que las autoridades consideran que podrían "alterar el orden público y las buenas costumbres".

Prohíben encuentros de "therians" por alteración del orden público
Prohíben encuentros de "therians" por alteración del orden público Composición Exitosa

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 01/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Varias municipalidades de Honduras y Guatemala han anunciado la prohibición de reuniones de personas identificadas como "therians" en espacios públicos, argumentando que las convocatorias podrían generar alteraciones al orden, la moral y las costumbres comunitarias.

La decisión se tomó después de que en redes se compartieran invitaciones para que personas con identificación parcial o simbólica con animales se reunieran en parques y plazas públicas, lo que generó preocupación entre las autoridades locales.

El alcalde de Choluteca, Eber Aplicano, fue una de las autoridades que informó de la restricción en sus redes sociales, escribiendo que se "queda terminantemente prohibido" el uso de espacios públicos para reuniones que "alteren el orden público, la moral y las buenas costumbres".

Además de Choluteca, otros distritos hondureños como Comayagua, La Ceiba y Tocoa también se sumaron a la prohibición, argumentando que sus espacios públicos están destinados a actividades familiares, culturales, religiosas y sociales.

Donald Trump asegura que la Guardia Revolucionaria de Irán ha desaparecido y les da una dura advertencia: "La muerte no será agradable"
Lee también

Donald Trump asegura que la Guardia Revolucionaria de Irán ha desaparecido y les da una dura advertencia: "La muerte no será agradable"

Un funcionario judicial de Olanchito, José López, respaldó la medida señalando que "todos los espacios públicos están destinados a fomentar actividades familiares, religiosas, culturales, sociales y cívicas".

Guatemala prohíbe encuentro de "therians"

En Guatemala, la prohibición incluye a los municipios de San José Pinula y Amatitlán, en la periferia de la capital, y la ciudad de Huehuetenango, capital provincial del departamento del mismo nombre.

Las autoridades locales de Amatitlán informaron que su compromiso es velar por "el respeto a nuestros valores y tradiciones" y reafirmaron que su deber es "proteger los espacios que pertenecen a todos".

Alí Jamenei: ¿Quién fue el líder iraní abatido por EE.UU e Israel que sacude Oriente Medio?
Lee también

Alí Jamenei: ¿Quién fue el líder iraní abatido por EE.UU e Israel que sacude Oriente Medio?

"La Municipalidad de Amatitlán informa a la población que, ante la reciente tendencia conocida como Therians, ningún espacio público del municipio ha sido autorizado ni habilitado para la realización de reuniones relacionadas con dicha actividad", expresó en el comunicado.

¿Quiénes son los therian?

Los therians son personas que sienten una conexión profunda con un animal, lo que influye en su identidad, adoptando en su vida diaria gestos y comportamientos propios de la especie con la que se identifican. Este fenómeno, originado en los años 90, está relacionado con la cultura otherkin, que involucra una identificación más allá de lo físico, como un aspecto psicológico y emocional.

Novia de DESTACADO deportista lo acribilla tras encontrarlo en presunto acto de INFIDELIDAD
Lee también

Novia de DESTACADO deportista lo acribilla tras encontrarlo en presunto acto de INFIDELIDAD

Este fenómeno se ha expandido principalmente en plataformas como TikTok, donde individuos de todo el mundo comparten sus experiencias. Aunque algunos consideran esta identidad como una expresión válida de sí mismos, otros la cuestionan. Para los therians, su identidad animal es una parte de quiénes son, desafiando las nociones convencionales de lo humano.

Temas relacionados animal Guatelama Honduras Municipalidad reunión therians

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA