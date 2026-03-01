01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Varias municipalidades de Honduras y Guatemala han anunciado la prohibición de reuniones de personas identificadas como "therians" en espacios públicos, argumentando que las convocatorias podrían generar alteraciones al orden, la moral y las costumbres comunitarias.

La decisión se tomó después de que en redes se compartieran invitaciones para que personas con identificación parcial o simbólica con animales se reunieran en parques y plazas públicas, lo que generó preocupación entre las autoridades locales.

El alcalde de Choluteca, Eber Aplicano, fue una de las autoridades que informó de la restricción en sus redes sociales, escribiendo que se "queda terminantemente prohibido" el uso de espacios públicos para reuniones que "alteren el orden público, la moral y las buenas costumbres".

Además de Choluteca, otros distritos hondureños como Comayagua, La Ceiba y Tocoa también se sumaron a la prohibición, argumentando que sus espacios públicos están destinados a actividades familiares, culturales, religiosas y sociales.

Un funcionario judicial de Olanchito, José López, respaldó la medida señalando que "todos los espacios públicos están destinados a fomentar actividades familiares, religiosas, culturales, sociales y cívicas".

Guatemala prohíbe encuentro de "therians"

En Guatemala, la prohibición incluye a los municipios de San José Pinula y Amatitlán, en la periferia de la capital, y la ciudad de Huehuetenango, capital provincial del departamento del mismo nombre.

Las autoridades locales de Amatitlán informaron que su compromiso es velar por "el respeto a nuestros valores y tradiciones" y reafirmaron que su deber es "proteger los espacios que pertenecen a todos".

"La Municipalidad de Amatitlán informa a la población que, ante la reciente tendencia conocida como Therians, ningún espacio público del municipio ha sido autorizado ni habilitado para la realización de reuniones relacionadas con dicha actividad", expresó en el comunicado.

¿Quiénes son los therian?

Los therians son personas que sienten una conexión profunda con un animal, lo que influye en su identidad, adoptando en su vida diaria gestos y comportamientos propios de la especie con la que se identifican. Este fenómeno, originado en los años 90, está relacionado con la cultura otherkin, que involucra una identificación más allá de lo físico, como un aspecto psicológico y emocional.

Este fenómeno se ha expandido principalmente en plataformas como TikTok, donde individuos de todo el mundo comparten sus experiencias. Aunque algunos consideran esta identidad como una expresión válida de sí mismos, otros la cuestionan. Para los therians, su identidad animal es una parte de quiénes son, desafiando las nociones convencionales de lo humano.