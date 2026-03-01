Rímac: Atrio central de la Iglesia San Lázaro se desploma y cae sobre el altar mayor

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 1 de marzo, el atrio central de la histórica Iglesia San Lázaro, ubicada en el distrito del Rímac, se desplomó sobre el altar principal. El hecho ocurrió mientras se realizaban los preparativos para la misa del mediodía, generando alarma entre los fieles y miembros de la orden que se encontraban en el recinto.

Testigos relataron que el colapso se produjo minutos antes de que iniciara la ceremonia religiosa. Afortunadamente, ninguna persona se hallaba en el altar en ese instante. Los fieles señalaron que, de haber ocurrido durante la misa, el incidente habría derivado en una tragedia.

Tras lo sucedido, se despejó la zona y la Municipalidad del Rímac, junto a efectivos de la Policía Nacional, acordonaron la entrada al templo para evitar nuevos riesgos y proteger la integridad de los asistentes.

Reacciones de vecinos y fieles

En los exteriores, vecinos expresaron su indignación y reclamaron la intervención directa del Ministerio de Cultura para la refacción del lugar, construido en 1563 y considerado uno de los templos más antiguos de Lima. Señalaron que las autoridades ediles han hecho poco por el mantenimiento de la iglesia, pese a su valor histórico y religioso.

El techo sobre el altar quedó descubierto, permitiendo que la luz del sol iluminara los restos de material esparcidos en el suelo. Una vecina cuestionó además que otras iglesias del distrito hayan recibido trabajos de refacción, a excepción de San Lázaro.

Otra testigo, que se encontraba en la sacristía, relató en momento de pánico que sintió al escuchar el estruendo provocado por el derrumbe, relatando que, de haberse producido unos minutos después con personas en el recinto, el desenlace hubiera sido el más trágico, atribuyendo la suerte del momento a una gracia divina.

"Yo estaba en la sacristía, si hubiera demorado unos minutos más y las personas hubiesen ingresado, hubiera habido un accidente. Fue mano de Dios, que nos ha protegido".

Patrimonio histórico en riesgo ante sismos

Los vecinos también hicieron hincapié en la urgencia de realizar trabajos de mantenimiento, advirtiendo que un eventual movimiento sísmico podría provocar daños aún mayores en la estructura.

La Iglesia San Lázaro, levantada en el siglo XVI, forma parte del conjunto de templos coloniales que dieron identidad al Rímac y a la ciudad de Lima. Su deterioro refleja la falta de conservación de espacios patrimoniales que, además de su valor religioso, constituyen parte de la memoria cultural del país.

Respuesta oficial del MINSA

El Ministerio de Salud (MINSA) informó a través de un comunicado en la red social X que, ante el reporte del derrumbe, se movilizaron de inmediato tres ambulancias del SAMU para brindar atención médica en caso de afectados. Asimismo, otras dos unidades quedaron en alerta para garantizar una respuesta inmediata si fuera requerida.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un derrumbe en la iglesia San Lázaro en el distrito del Rímac; el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados.



Además, otras dos unidades de SAMU se encuentran en alerta con la... pic.twitter.com/OXjxTL9oMk — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 1, 2026

El suceso puso en evidencia el grave estado de conservación de uno de los templos más antiguos de Lima. Aunque no hubo heridos, el incidente reavivó el reclamo ciudadano por la intervención urgente del Ministerio de Cultura y el mantenimiento de un patrimonio que, con más de 400 años de historia, sigue siendo parte esencial de la identidad del Rímac y de la capital.