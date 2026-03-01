RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Polémica electoral

Candidato de Ahora Nación defiende a López Chau y el modelo mexicano: "Con gusto lo podemos imitar"

Roberto Díaz Asto aseguró que existe una contracampaña contra su candidato presidencial y destacó el modelo de desarrollo mexicano como referencia para una eventual gestión en Perú.

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/03/2026

En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por Ahora NaciónRoberto Díaz Asto, salió en defensa de su líder presidencial Alfonso López Chau, luego de que se difundiera que habría solicitado la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México, trámite que podría derivar en residencia permanente.

Díaz Asto calificó la información como parte de una "contracampaña" destinada a perjudicar a López Chau, quien recientemente negó tener visa mexicana y aseguró que su única nacionalidad es la peruana.

Modelo mexicano como referencia

El aspirante a diputado resaltó que México ha experimentado un crecimiento considerable desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Según dijo, ese modelo podría servir de inspiración para el Perú.

"En México hubo un gran cambio con el anterior presidente AMLO y con la actual presidenta. Ese cambio también se puede hacer en Perú. Mucha gente en México ha abierto los ojos, que al final la política del gobierno es la mejor. Con gusto lo podemos imitar, lo bueno se imita. México, como Brasil, está creciendo fuertemente y no tiene cicatrices económicas como tenía antes".

La defensa de Díaz Asto se produce en paralelo a la revelación de que López Chau cuenta con el asesoramiento del consultor español Jordi Segarra Tomás, quien trabajó previamente con AMLO y Sheinbaum en México.

Segarra, experto en campañas políticas de izquierda en América Latina y Europa, llegó a Lima en enero para liderar la estrategia electoral de Ahora Nación. Su presencia refuerza la percepción de cercanía ideológica con el modelo mexicano.

Contraste con la realidad mexicana

Si bien Díaz Asto presenta a México como un ejemplo de desarrollo, la coyuntura actual del país muestra un panorama más complejo. La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado tensiones en materia de seguridad.

Además, el gobierno de Sheinbaum enfrenta críticas por la violencia interna y la presión internacional respecto al narcotráfico. Estos factores contrastan con la visión idealizada que el candidato de Ahora Nación expuso sobre el modelo mexicano.

El discurso de Díaz Asto también se enmarca en las aclaraciones que López Chau ha tenido que dar sobre polémicas anteriores, como cuando se difundió un video en el que se refería a Abimael Guzmán como "líder" en un contexto académico, y un artículo antiguo donde calificaba a Víctor Polay Campos como "luchador social".

En ambos casos, el candidato negó compartir nexos o ideas con el MRTA, insistiendo en que sus palabras fueron sacadas de contexto.

La defensa de Roberto Díaz Asto busca neutralizar las críticas contra Alfonso López Chau y convertir la polémica en una oportunidad para resaltar un modelo regional. Sin embargo, la presencia de un asesor vinculado a AMLO y Sheinbaum, junto con las controversias pasadas del candidato y la compleja situación actual de México, hacen que la narrativa de "imitación positiva" se vea tensionada por la realidad política y social.

