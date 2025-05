Alias 'Cuchillo' niega ser autor del crimen en Pataz: "La presidenta y PNP me confunden con otra persona"

12/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', rompió su silencio desde la clandestinidad y aseguró que no es responsable de haber cometido el cruel asesinato de 13 trabajadores en Pataz, ello luego de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, lo sindicó como el principal sospechoso de la masacre.

Responde a la presidenta Dina Boluarte

El último domingo, 11 de mayo, el dominical Cuarto Poder emitió una entrevista que le realizó a Rodríguez Díaz, donde el acusado negó ser el autor intelectual del terrible crimen cometido el último 26 de abril en un socavón de la minera La Poderosa.

En tal sentido, manifestó que la mandataria peruana y la Policía Nacional del Perú (PNP) están en un error al señalarlo como el presunto responsable de la ejecución de 13 personas.

"Yo soy inocente. Yo no hice nada de malo [...] La presidenta y la Policía se han dejado llevar por las noticias y por el grupo de poder, como La Poderosa. Y me están confundiendo con otra persona", expresó.

El expresidiario de 35 años reconoce que estuvo en la cárcel por tenencia ilegal de armas, pero señala que no es un delincuente pues "ya se ha rehabilitado".

"Yo he tenido mis errores, pero yo ya los he pagado. Ya pagué con pena privativa de siete años. Yo sé lo que es un penal y no quiero volver nuevamente ahí [...] Yo no soy un delincuente, yo ya me he rehabilitado", precisó.

Niega estar en Colombia

Alias 'Cuchillo' reveló que no está en Colombia. No precisó detalles de donde se encuentra actualmente debido a que le tiene miedo al sistema de justicia peruano; sin embargo, indicó que está en un país vecino.

"La justicia no es justa [en Perú]. Si no te encuentran nada, te siembran y yo no quiero volver al penal, porque yo ya lo he vivido ahí [...] La justicia no es justa. A mi ya me ha pasado, ya lo he vivido una vez y no voy a vivirlo dos veces. Yo ya conozco el penal, siete años he estado preso", manifestó.

El sujeto precisó que, hasta el momento y pese a que la jefa de Estado y las autoridades policiales lo señalaron como el principal sospechoso del crimen en Pataz, no cuenta con ninguna orden de captura ni ha sido notificado.

"No cuento con antecedentes policiales, ni judiciales [...] No tengo ninguna ninguna orden de captura, ni tampoco he sido notificado por nada. Yo estoy limpio en el sistema", expresó.

'Cuchillo' asegura que no estuvo en Pataz

El señalado como autor de la masacre en Pataz manifiesta que, desde hace aproximadamente dos años, no visita el lugar. Según precisó, nunca ha residido en el referido distrito, pero sí ha estado ahí para hacer comercio.

"Yo no soy de Pataz, ni tampoco he vivido ahí. Pero sí conozco y sí he ido a Pataz a vender mi arroz, a hacer comercio [...] Ya como dos años que no voy por ese lugar", afirmó.

Respecto a que testigos dicen haberlo visto dentro del socavón donde fueron ejecutados 13 trabajadores, el señalado manifiesta que lo están incriminado injustamente. Además, dijo tener pruebas para demostrar que es inocente.

"Son personas que están tratando de inculparme. Tendrán sus razones o querrán ocultar algo [...] Tengo evidencias y pruebas suficientes para demostrar mi inocencia", detalla.

En tal sentido, aseguró que lo "están buscando por algo injusto" y que se va a poner a disposición de la justicia, pero "en su debido momento, cuando haya garantías".

Finalmente, el sujeto se dirigió a los familiares de las victimas: "Lamento mucho que eso haya sucedido y espero que la justicia encuentre al verdadero culpable", dijo.

Alias 'Cuchillo', antes de ser perseguido por los operadores de justicia, sirvió al Ejército peruano. Sin embargo, ahora se pronuncia desde la clandestinidad para responderle a la presidenta Dina Boluarte y negar ser responsable del cruel asesinato de 13 trabajadores en Pataz.