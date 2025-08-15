Ramón García en UCI: Familia y amigos impulsan campaña de ayuda económica para cubrir sus gastos médicos

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido actor Ramón García permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a un delicado estado de salud por su lucha contra el cáncer de colon, mientras su familia impulsa una campaña solidaria para cubrir los gastos médicos requeridos durante su proceso de recuperación.

Actor Ramón García en UCI

La noticia cayó como un baldazo para todos los que crecieron viéndolo en teatro, televisión o cine. Ramón García, actor, director y docente peruano, fue internado en UCI por complicaciones derivadas del cáncer de colon que enfrenta desde hace un tiempo.

Su familia, en medio de este difícil momento, decidió lanzar una colecta solidaria que busca reunir fondos para solventar las altas cuentas médicas y asistenciales que se generan durante su recuperación.

La ayuda se viene recibiendo principalmente a través de Yape, donde los aportes pueden enviarse al número 998049282, registrado a nombre de Carmen Fernández Chávez, esposa del artista.

También se han habilitado cuentas bancarias en el BCP (19438472514024) y la cuenta interbancaria 00219413847251402495, para facilitar la colaboración de quienes deseen brindar su granito de arena. Según informó La República, la campaña estará activa hasta el 31 de agosto.

Trayectoria de Ramón García

El impacto de la noticia fue inmediato y generó una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas, ex alumnos y admiradores. No es para menos. Ramón García —nacido en el Callao, el 15 de noviembre de 1949— no solo brilló como actor, sino que también se convirtió en formador de nuevas generaciones de talentos peruanos.

Su carrera comenzó entre las tablas de teatro universitario, pasó por la popular serie Los Choches, arrasó con Las aventuras de Paquete y Camote y alcanzó proyección internacional en producciones como The Young Pope y The New Pope, del director Paolo Sorrentino.

Paralelamente, fundó el Taller Estudio de Formación Actoral (TEFA), desde donde ha entrenado a decenas de actores y actrices durante más de 25 años. Eso explica por qué varias figuras del medio cultural han hecho público su respaldo a la campaña, destacando el enorme aporte de Ramón García a la escena artística y educativa del país.

Con el actor Ramón García internado en UCI debido a su delicado estado de salud, sus familiares y amigos mantienen activa la campaña de ayuda económica para cubrir los gastos médicos de su tratamiento. Las vías de colaboración continuarán disponibles para todas las personas que deseen apoyar al artista peruano durante este proceso de recuperación.