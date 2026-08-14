Rescatan a perrita atrapada en una alcantarilla que llevaba un mes perdida

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego que se reporte su desaparición desde hace un mes, una perrita fue encontrada en una alcantarilla pluvial en condiciones de riesgo. Frente a esta situación, se realizaron las labores de rescate para que el animal de cuatro patas pueda reunirse con sus familiares.

Exitoso rescate a perrita atrapada en alcantarilla

A través de un video que ocurrió el pasado 10 de agosto, se pudo ver el momento preciso en el que los agentes policiales acuden al lugar en el que se reportó la presencia de una perrita atrapada en una alcantarilla y no podía salir por sus propios medios dada la distancia.

Luego de ser rescatada, la perrita fue trasladada a un refugio de animales, donde recibió atención, alimento y los cuidados necesarios mientras se intentaba determinar si tenía dueño e identificar quién era su propietario.

San Diego County Animal Services officers responded to a call about a dog trapped inside a storm drain that was unable to climb out. Video shows an employee identified as "Officer Myers" climbing down into the drain to rescue her.



The dog was taken to an animal shelter, where... pic.twitter.com/b0LQyCGXxd — KTLA (@KTLA) August 13, 2026

Reencuentro de la perrita con su familia

Tras la realización de las investigaciones correspondientes, un emotivo reencuentro tuvo lugar en Spring Valley, California, luego de que agentes de Servicios Animales del Condado de San Diego dieran con los dueños de la mascota se encontraba atrapada en una alcantarilla pluvial.

Durante la tarde, una mujer llegó al refugio en busca de su perrita desaparecida, a la que identificó como Teddy. La dueña explicó al personal que llevaba más de un mes buscando a su mascota, luego de que esta se alejara de su hogar.



Los trabajadores del refugio comprobaron que la perrita rescatada podía ser Teddy y permitieron que la mujer se acercara para verificar su identidad. El esperado encuentro terminó confirmando las sospechas, la mascota reconoció a su dueña al verla nuevamente.

Dicho reencuentro quedó marcado por la emoción de ambas, luego de semanas de incertidumbre y búsqueda. La perrita, que había sido encontrada en una situación de riesgo, pudo regresar con su familia gracias al rescate de los agentes y a la identificación realizada en el refugio.

Importancia en la atención ante una perdida animal

El caso resalta además la importancia de que los animales encontrados en la vía pública sean trasladados a centros especializados, donde puedan recibir atención y puedan ser identificados para facilitar su regreso a casa con sus dueños.

Finalmente, tras permanecer perdida durante más de un mes, la perrita Teddy finalmente volvió con su dueña que se encontraba buscándola, y se pudieron reunir después de haber sido encontrada por agentes policiales atrapada en una alcantarilla pluvial en California, Estados Unidos.