Cienciano hace historia ante Botafogo: todos los récords que rompió junto a Matías Succar tras el 6-1

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano hizo historia pura en la Copa Sudamericana 2026 tras meterle un contundente 6-1 a Botafogo en el duelo de ida de octavos. El equipo de Horacio Melgarejo dio un show inolvidable, dejó la llave servida para avanzar a cuartos y rompió varios récords históricos con un Matías Succar imparable.

Cienciano y una goleada que ya es histórica

El 'Papá' salió decidido a marcar diferencias desde el primer minuto y encontró una efectividad pocas veces vista en este tipo de encuentros. Cienciano convirtió cuatro goles durante el primer tiempo y encaminó una goleada que terminó sorprendiendo hasta por los registros que dejó para el fútbol peruano.

De acuerdo con los datos compartidos por MisterChip en su cuenta de X, esta fue la primera vez que un equipo peruano consiguió marcarle cuatro goles en un mismo primer tiempo a un club brasileño en una competición de la Conmebol.

Pero la historia no terminó ahí. El 6-1 sobre Botafogo significó otro registro inédito: fue la primera vez que un club extranjero le marcó seis goles a un equipo brasileño en un torneo de la Conmebol.

Hasta antes de la histórica paliza del 'Papá', jamás un club de otro país le había encajado seis goles a un equipo brasileño en este tipo de copas; la única vez que les pasó algo así fue jugando entre ellos mismos.

En la Copa Master 1996, Sao Paulo derrotó 7-3 a Botafogo, mientras que en la Copa Mercosur 1999, Palmeiras venció 7-3 a Cruzeiro.

Además, con este resultado, Cienciano llegó a cuatro victorias frente a equipos brasileños en su historia. Así, igualó a Universitario en este registro. Sporting Cristal continúa siendo el club peruano con más triunfos ante instituciones de Brasil, con cinco.

CIE 6-1 BOT (FT) - HISTÓRICO TRIUNFO ❗️❗️



Cienciano marca SEIS goles por SEGUNDA vez en toda su historia en competiciones CONMEBOL, tras el 6-1 ante Carabobo del 31.08.2004, también en la Copa Sudamericana. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 14, 2026

Matías Succar también entró en la historia

La paliza del 'Papá' llevó el sello total de Matías Succar. Se mandó un triplete tremendo para la goleada y metió un récord histórico que llena de orgullo a todo el fútbol peruano en la Sudamericana.

Succar firmó una noche soñada al transformarse en el primer peruano de la historia en marcar tres goles en un mismo partido de este certamen. Para rematar, su hat-trick fue el primero que se registra en esta Copa Sudamericana 2026.

El atacante también alcanzó otra marca importante. Su hat-trick lo convirtió en el primer jugador peruano en conseguir tres goles en un partido de una competición de la Conmebol desde el 1 de abril de 2015.

En aquella oportunidad, Paolo Guerrero había anotado un triplete con Corinthians frente a Danubio por la Copa Libertadores. Más de una década después, Succar volvió a poner a un delantero peruano en ese lugar.

Por si fuera poco, el 6-1 ante Botafogo fue la segunda vez que Cienciano clava seis goles en un partido de la Conmebol. La primera había sido en la Copa Sudamericana 2004, cuando el 'Papá' le metió esa misma paliza de 6-1 a Carabobo de Venezuela.

Así, Cienciano hizo historia metiéndole un 6-1 a Botafogo y se llenó de récords en la Copa Sudamericana. El gran héroe fue Matías Succar, que se despachó con un hat-trick para el recuerdo y coronó un baile histórico que hizo festejar a todo el Perú.