Matías Succar y su reacción tras marcar un hat-trick en el 6-1 de Cienciano ante Botafogo: "Es un sueño"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Matías Succar fue la enorme figura en el 6-1 de Cienciano sobre Botafogo por los octavos de la Copa Sudamericana. El delantero se mandó un hat-trick internacional en una noche mágica en Cusco y no dudó en contar la emoción que sintió tras cerrar una actuación que venía buscando desde hacía años.

Matías Succar y su emoción tras el hat-trick

El partido ante Botafogo terminó convirtiéndose en una noche que Matías Succar difícilmente olvidará. El delantero fue clave en la contundente victoria de Cienciano y marcó tres goles que permitieron al cuadro cusqueño sacar una enorme ventaja en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras el pitazo final en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Succar todavía intentaba asimilar lo ocurrido. Con mucha emoción, contó qué sentía después de conseguir su primer hat-trick internacional. "Todavía me lo asimilo, es una locura. Y que estén acá todos ustedes, no, ni soñado", confesó.

Para el delantero, los tres goles fueron mucho más que una destacada actuación individual. Representaron la recompensa a varios años de esfuerzo y a momentos complicados que tuvo que superar durante su carrera.

"Creo que hoy el fútbol me pagó cada entrenamiento, cada aguante, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada gol fallado, todo lo que ha habido que aguantar", expresó Matías Succar, dejando claro que detrás de aquella celebración hubo un largo camino de trabajo.

El delantero también tuvo presente a su familia, especialmente porque algunos de sus seres queridos estuvieron en las tribunas acompañándolo. "Con la familia siempre todo fue mucho más fácil y, bueno, se los dediqué. En todo momento se los he dedicado a todos", sostuvo.

Matías Succar y la noche que soñó durante años

La goleada ante Botafogo también significó saldar una cuenta pendiente para Succar. Antes del encuentro, el delantero todavía no había conseguido marcar en una competición internacional, algo que finalmente pudo cambiar de la manera más espectacular.

"No había hecho gol en Copa todavía, era una cuenta pendiente que tenía", explicó. Lo curioso es que Succar no se conformó con romper esa sequía.

Terminó anotando tres veces y consiguió su primer hat-trick en una competencia internacional. En el torneo local ya había logrado una actuación similar con Deportivo Municipal, pero esta vez la escena fue distinta: octavos de final de la Copa Sudamericana y frente a un rival brasileño.

"Yo lo único que puedo decir es un sueño, es un sueño por lo que he trabajado tantos años", manifestó. Incluso reveló que antes del partido había imaginado una actuación mucho más sencilla. "Soñaba con hacer un buen partido, por ahí hacer un gol, pero tres es una locura", contó.

La noche también tuvo un significado especial por la presencia de su familia. Su padre estuvo en el estadio y su hermano Alex, quien se encontraba en Líbano, apareció para acompañarlo. "Mi papá, mi mamá, Alexito, que ayer fue su cumpleaños", relató.

Succar también recordó a personas importantes durante sus celebraciones. Al ser consultado por el momento en que miró hacia arriba después de marcar, respondió: "Para Ram". Además, mencionó a "Tata" y destacó que siempre estuvieron apoyándolo.

Así, Matías Succar cerró una noche inolvidable tras marcar su primer hat-trick internacional en el 6-1 de Cienciano ante Botafogo. El delantero cumplió una cuenta pendiente y celebró junto a su familia.