Áncash: Suspenden búsqueda de montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán por riesgos climáticos

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el reporte de desaparición de los tres montañistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas el pasado 14 de julio, el presidente de Socorro Andino Peruano ha comentado sobre la suspensión de búsqueda en el nevado Huascarán por los peligros climáticos.

Suspenden búsqueda de montañistas desaparecidos

La búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán fue suspendida de manera temporal debido a las condiciones climáticas y al alto riesgo que representa el terreno para los equipos de rescate. Así lo informó el presidente de Socorro Andino Peruano, Eric Albino Lliuya, quien explicó que la operación no puede continuar mientras persistan los peligros.

Riesgos en el nevado Huascarán

El presidente de Socorro Andino Peruano, Eric Albino Lliuya, explicó que la presencia de grietas, grandes bloques de hielo y un peligro constante de avalanchas compromete la seguridad de los equipos, tanto estatales como privados.

"Ahora la búsqueda se ha paralizado, primero la situación climatológica se ha complicado y segundo que esta en una zona crítica y para eso se necesitan especialistas calificados, capacitados para este tipo de trabajo", expresó.

Dicho representante precisó que, los tres montañistas habrían alcanzado la cumbre y que el incidente habría ocurrido durante el descenso, en uno de los tramos más peligrosos de la montaña.

"Calculamos que están entre los 6.500 a 6.400 metros. Ellos han estado en la cumbre, después de la cumbre han bajado y la parte de descenso hay que pasar un tramo de serias avalanchas, grietas y obviamente que el Huascarán es un macizo muy grande", afirmó

Se necesita personal especializado en la búsqueda

Asimismo, reiteró que cualquier intento de reanudar las labores deberá contar con personal altamente especializado en rescate de alta montaña, debido a la complejidad del escenario.

"Se necesita personal capacitado, personas bien preparadas para este tipo de trabajos, ya que están en una zona crítica. Hay que reconocer que el Huascarán no es cualquier montaña; es una de las más exigentes, cuenta con muchas grietas, avalanchas y aquí el factor clima es muy extremo", enfatizó.

Finalmente, las autoridades y los equipos de rescate permanecen atentos a una eventual mejora de las condiciones climáticas para evaluar la suspensión de las labores de búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán desde el pasado 14 de julio. Asimismo, las familias de los implicados no abandonan la esperanza en retomar las operaciones en la zona para encontrar a sus seres queridos.