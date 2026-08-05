Áncash: Novia de montañista desaparecido en nevado Huascarán espera llegada del equipo técnico de Chile

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de cumplirse un mes desde el reporte de la desaparición de los tres montañistas en el nevado Huascarán, la novia de uno de ellos, Alejandro Ugarte, emitió un comunicado para informar sobre los avances del caso. En él, destacó que se encuentran a la espera de la llegada del equipo técnico de Chile, que se sumará a las labores de búsqueda.

Pareja del montañista brinda actualización del caso

La creadora de contenido, Paola Chiappina, novia de uno Alejandro Ugarte, uno de los montañistas desaparecidos en el nevado de Huascarán, dio detalles de los avances en el caso que se reportó el pasado 14 de julio.

Según explicó, durante los últimos días se realizaron reuniones técnicas para evaluar las condiciones actuales del Huascarán y definir una estrategia que permita continuar con la operación bajo mayores estándares de seguridad.

"Han sido días intensos de análisis con especialistas, rescatistas y las autoridades para analizar el estado del Huascarán y con eso empezar una nueva fase de búsqueda con una mejor estrategia y, obviamente, mejores medidas de seguridad", señaló.

Chiappina detalló que desde este miércoles se desplegará un equipo de drones liderado por la Región Policial de La Libertad, cuyo apoyo consideró clave para ampliar las posibilidades de ubicar a los montañistas. Asimismo, expresó su agradecimiento a los efectivos policiales por el compromiso mostrado desde el inicio de la emergencia.

Nueva etapa de búsqueda

Además, indicó que continúa coordinando la llegada de un equipo técnico de Chile, tras un reciente pedido realizado a instituciones internacionales, con el objetivo de fortalecer las labores de búsqueda en la zona.

La joven explicó que toda la planificación se ha desarrollado junto a los coroneles PNP Mori y Vázquez, quienes han brindado información permanente sobre el estado del nevado y los riesgos existentes, a fin de evitar exponer a más personas durante las operaciones.

"Somos conscientes de que las condiciones del Huascarán son muy exigentes. Por eso estamos priorizando la seguridad de todas las personas involucradas, sin dejar de avanzar con profesionalismo y esperanza de poder encontrarlos", concluyó.

En conclusión, informó que se viene conformando un grupo especializado de búsqueda junto con la Policía Nacional del Perú, al que se le dotará de los equipos e implementos necesarios para garantizar una intervención segura y eficiente. Asimismo, destacó que continúan contando con el respaldo de la Fuerza Aérea del Perú para cualquier requerimiento de apoyo aéreo.