Anuncian corte de AGUA por 12 horas en Lima: ¿Qué distritos no tendrán servicio el 7 de marzo?

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin agua este sábado 7 de marzo? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte del servicio del recurso hídrico, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Corte de agua el 7 de marzo: Motivo de suspensión

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal reportó que ejecutará una nueva jornada de interrupción del servicio de agua potable en algunos distritos de la capital. ¿El motivo? Poder realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, ejecución de empalmes en la red para seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

Debido a esta suspensión temporal el sábado 7 de marzo, Sedapal exhorta a sus usuarios a tomar medidas preventivas para asegurar el almacenamiento adecuado de agua potable durante las horas de intervención en la red: utiliza el recurso hídrico estrictamente para la alimentación e higiene y evita lavar ropa o regar plantas hasta que el servicio se restablezca.

En caso no vuelva el agua a tu hogar en el lapso de tiempo indicado, se aconseja llamar al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano y así saber el motivo de la demora.

Recomendaciones ante el corte de agua en Lima el 7 de marzo.

Interrupción del servicio en Ate

Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona C, UCV 47 y 47B Ampliación, UCV 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57 y 58, Asociación Parque Industrial N° 1.

A.H. Huaycán Zona C, UCV 47 y 47B Ampliación, UCV 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57 y 58, Asociación Parque Industrial N° 1. Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 182.

También habrá corte de agua en el sector 152 desde las 10:00 a.m. a 10:00 p.m.: A.H. Huaycán Zona R, UCV 205F Ampliación 12 de Agosto, UCV 205C Zona de Producción 12 de Agosto, UCV 205D Ampliación.

Sin agua en El Agustino

Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: A.H. Hatary Llacta, P.J. La Menacho I y II etapa, Cooperativa Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentel Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. Huancayo 1ra y 2da etapa, A.H. La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo. Urb. Primavera, A.H. IV Programa Municipal, Coop. San José, Asoc. Gasco Hurtado, Asoc. Vivienda Primavera, A.H. María Herrera Acota, Coop. Las Pirámides.

A.H. Hatary Llacta, P.J. La Menacho I y II etapa, Cooperativa Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentel Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. Huancayo 1ra y 2da etapa, A.H. La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo. Urb. Primavera, A.H. IV Programa Municipal, Coop. San José, Asoc. Gasco Hurtado, Asoc. Vivienda Primavera, A.H. María Herrera Acota, Coop. Las Pirámides. Sector 78.

Almacena agua con anticipación en recipientes limpios, desde ya, ante el anuncio de Sedapal de que se ejecutará un nuevo corte del servicio este sábado 7 de marzo por trabajos de mantenimiento en la red.