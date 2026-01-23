RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Suspensión temporal

¡A juntar AGUA desde YA! Sedapal anuncia corte del servicio para el 24 de enero: ¿Qué distritos se verán afectados?

Lima Metropolitana enfrentará cortes temporales de agua en varios distritos por trabajos de mantenimiento realizados por Sedapal. Conoce si tu zona se verá afectada este sábado, 24 de enero.

Corte de agua en Lima.
Corte de agua en Lima. (Difusión)

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/01/2026

¡Sin agua hasta por 12 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico este sábado 24 de enero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

Motivo de la suspensión del agua potable

Sedapal indicó que la suspensión del agua potable en algunos distritos de Lima Metropolitana será temporal y responde a labores técnicas indispensables para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento. En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones ante la interrupción del servicio.

A continuación las zonas que se verán afectadas este sábado por los trabajos que incluirán la limpieza de reservorios y el mantenimiento de la red de distribución.

Interrupción del servicio en Comas

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Áreas afectadas: A.H. 30 de Agosto, A.H. Año Nuevo, A.H. Año Nuevo Jesús es el Camino, zona A, A.H. Año Nuevo San José Ampl. zona A, A.H. Año Nuevo sector 27 de Noviembre sector A, A.H. Año Nuevo sector L, Lomas del Aposento Alto, A.H. Año Nuevo sector Las Lomas zona A. A.H. Año Nuevo sector Nueva Juventud, A.H. Año Nuevo zona A, sector Colinas, A.H. Año Nuevo sector Nueva Unión zona A, A.H. Año Nuevo, sector Corazón de Jesús zona A, A.H. Mano de Dios Año Nuevo, A.H. Villa San Martín Año Nuevo.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 344.

Asimismo, la empresa estatal de Sedapal también reportó que el corte temporal del servicio de agua potable en el distrito de Comas también se ejecutará de 12 m. a 8:00 p.m. en A.H. Año Nuevo sector Casuarinas Alta zona A, A.H. Año Nuevo sector 11 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 116 zona A, A.H. Año Nuevo sector 28 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 6 de Marzo zona A, A.H. Año Nuevo sector Bellavista, A.H. Año Nuevo sector Colinas zona A, A.H. Año Nuevo sector El Ayllu zona A, A.H. Año Nuevo sector El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector La Cumbre zona A, A.H. Año Nuevo sect. La Libertad, A.H. Portales del Cielo zonal 4.

Sin agua en Lurigancho

  • Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa, calle 1 y calle 2, Urb. El Haras calle 1 y calle 2
  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sector 137.
  • También se anunció corte programado de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.: Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa.
  • Interrupción del servicio de 3:00 p.m. a 11:50 p.m. en: Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa calle 11 hasta la calle 14. 

Ante el anuncio de que habrá corte de agua en Lima este sábado, 24 de enero, Sedapal pide a los usuarios tomar sus precacauciones para no verse afectados durante la interrupción del servicio.

