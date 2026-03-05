SIN LUZ hasta por 9 horas el 6 de marzo: Lista de distritos que se verán afectados el viernes

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Conoce qué distritos se verán afectados el viernes 6 de marzo con el corte de luz programado por la empresa Hidrandina, responsable de la distribución eléctrica en el norte del país. ¿Está tu zona en la lista?

¿Por qué será el corte de luz?

A través de su página web, la empresa Hidrandina informó que ejecutará una nueva jornada de cortes del servicio eléctrico por trabajos de mantenimiento cambio de estructuras, reubicación u otras acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras que podrían causar apagones masivos y prolongados.

En ese marco, se exhorta a los usuarios de las zonas que se verán afectadas este vierenes, a tomar sus precauciones como las que te mostramos a continuación:

Proteger sus electrodomésticos para evitar daños por posibles picos de tensión al retorno de la luz.

Carga tus dispositivos.

Evita abrir la refrigeradora.

Recomendaciones ante el corte de luz.

Distritos afectados por interrupción del servicio

De acuerdo a su reporte, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, los distritos que se verán afectados el 6 de marzo por la restricción temporal del servicio eléctrico serán aquellos que estén ubicados en las regiones de La Libertad y Áncash.

En La Libertad

Distrito de Huanchaco desde las 8:30 a.m. a 1:00 p.m. en: Sec. Bella Mar - Huanchaquito Bajo: Dean Saavedra cdra. 3; Piura cdra.3; carretera. Huanchaco km 12, Mzas A, B, C, D, F, G. Sec. Bella Mar: Piura cdra. 2, mza A; San Jorge cdra. 2, G10, s/n; Mzas A, B, D´, E, F, G, H, I, Pje San Jorge s/n; Pje San Pedro s/n. AA. HH Huanchaquito Bajo: Huanchaquito Bajo 0000, 0E, S/N; Dean Saavedra 0015, cdra. 1, mza B, D; Las Palmeras cdra. 5; Piura 0004, cdras 2, 3, 5, Lote A; Mzas A, B, C, D, E, I. Sec. Cruce Huanchaco: Au Huanchaquito Bajo 0000; Dean Saavedra s/n; Piura s/n; mza D. AA.HH. Huanchaquito Bajo 1 Etapa: Piura cdra.3, Piura con Rivera; Mzas A, B, D, D, E.

Florencia de Mora desde las 2:30 p.m. a 5:30 p.m. en: PP. JJ Florencia de Mora: Ca. 09 de Mayo cdras 3, 4; Ca. 12 de Febrero cdras 5, 6, 7; Ca. 17 de Agosto cdras 5, 6; Ca. 17 de Diciembre cdras 1, 3, 4, 5; Ca. 26 de Setiembre cdra. 3; Ca. 31 de Enero cdras 3, 4; Ca. Los Laureles mza 26, cdras 6, 7; Mzas 26, 27, B; Pje Mochica cdras 1, 7; Pje. Los Laureles cdra. 7.

Cascas desde las 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en: Cascas, Cosiete, Palmira, El Cruce, Cojitambo, Punta Moreno, Salitre, Baños Chimú, San Martin, Platanar, Pampa de San Isidro, Ochape, Huabalito y anexos.

En Áncash

En Huacachi / Huari desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m: Huacachi, Cuchos, Vioc, San Jorge, Ococoha, Tarapaca y anexos.

En Rapayan desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.: Cochapampa, Marcash, San Roque de Chunas, Cunrunyac y Tactabamba.

Así que toma tus precauciones al saber qué distritos se verán afectados con el corte de luz programado para el viernes 6 de marzo, según el reporte de Hidrandina.