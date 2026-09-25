ARMY peruana colapsó la página del BTS POP-UP en Lima y sistema entró en mantenimiento

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Fanáticas reportaron dificultades para ingresar y completar el proceso, mientras en redes sociales circuló la versión de que miles de usuarias intentaban acceder simultáneamente, aunque esta cifra no fue confirmada oficialmente.

La expectativa de las ARMY peruanas por la llegada de BTS a Lima quedó nuevamente en evidencia este jueves 24 de septiembre, cuando la plataforma habilitada para reservar el ingreso al BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA presentó problemas pocos minutos después de iniciar el proceso.

Las reservas estaban programadas para comenzar a las 8:00 p. m. y numerosas fanáticas se conectaron con anticipación para intentar asegurar uno de los turnos disponibles. Sin embargo, una vez habilitado el sistema, varias usuarias reportaron dificultades para acceder a la página y continuar con el procedimiento.

Posteriormente, la plataforma mostró un aviso de mantenimiento, situación que generó preocupación entre las seguidoras que buscaban completar su reserva. Capturas del mensaje comenzaron a circular en redes sociales, donde las ARMY compartieron sus experiencias y consultaron si el inconveniente se presentaba de manera general.

El servicio, no obstante, volvió a estar operativo después del periodo de mantenimiento, permitiendo nuevamente el acceso a la plataforma de reservas.

¿Cuándo abre el BTS POP-UP en Lima?

El BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA abrirá sus puertas este viernes 25 de septiembre en Casa Prado, ubicada en la avenida 28 de Julio 878, en Miraflores. La experiencia permanecerá disponible hasta el 25 de octubre de 2026, con atención de lunes a domingo entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m.

El ingreso será gratuito, pero estará sujeto a una reserva previa. Según las condiciones oficiales, cada visitante podrá permanecer hasta una hora dentro del espacio y no podrá volver a ingresar una vez que haya salido. También se contempla la posibilidad de acceder mediante una lista de espera en el lugar únicamente si quedan espacios disponibles en una determinada sesión.

La propuesta está inspirada en Arirang, la gira mundial de BTS, y ofrecerá a sus seguidores una experiencia temática con espacios para fotografías, elementos visuales y mercancía oficial. La llegada de esta tienda temporal ocurre pocas semanas antes de los tres conciertos que el grupo tiene programados en Lima para los días 7, 9 y 10 de octubre.

Así, el inconveniente registrado durante la apertura de las reservas se suma a la creciente expectativa de las ARMY peruanas por las actividades relacionadas con la visita de BTS. La página finalmente retomó su funcionamiento, mientras las fans continúan intentando asegurar un turno para conocer la experiencia.

La plataforma de reservas del BTS POP-UP en Lima presentó una interrupción temporal justo después de habilitarse el registro, lo que provocó numerosos reportes de las fanáticas. Aunque en redes circuló la cifra de 60 mil usuarios, este dato no ha sido confirmado oficialmente. El espacio abrirá desde este 25 de septiembre en Miraflores y permanecerá disponible hasta el 25 de octubre, como antesala a los conciertos de BTS en Lima.