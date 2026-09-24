BTS en Perú: ¿Cuándo se iluminará la Costa Verde con show de drones dedicado a la agrupación surcoreana?

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La llegada de BTS al Perú ya genera expectativa entre sus miles de seguidores y ahora tendrá un recibimiento especial en el cielo limeño. El fandom peruano de la agrupación surcoreana concretó la realización de un show de drones en la Costa Verde, iniciativa que se convertirá en el primer espectáculo de este tipo dedicado a la banda en Latinoamérica.

De acuerdo con la información difundida por el club oficial BTS Perú, el espectáculo está programado para el jueves 8 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. La actividad será gratuita y podrá ser observada desde distintos puntos de la Costa Verde, principalmente en sectores de Miraflores y Barranco. Entre los lugares sugeridos figuran el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario.

La exhibición tendrá lugar en medio de la esperada visita de los siete integrantes de BTS a Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook tienen programadas presentaciones los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang.

¿Cómo se logró el show de drones?

El espectáculo nació a partir de una campaña impulsada por la comunidad ARMY en Perú. La iniciativa, denominada "Latin America's First BTS Drone Show", fue promovida por el club oficial BTS Perú mediante la plataforma Fanista, donde se estableció como meta alcanzar 25 mil interacciones para hacer realidad el proyecto.

La respuesta de los seguidores permitió superar el objetivo en menos de 24 horas. La campaña llegó a 25 437 'likes', de los cuales el 94,5 % correspondió a usuarios de Perú. También participaron seguidores de países como México, Ecuador, Bolivia y Colombia.

Tras conseguir la meta, el club confirmó que el espectáculo se realizaría en la capital peruana. La producción estará a cargo de FLIT Perú, empresa especializada en espectáculos con drones.

BTS llegará a Lima con tres conciertos

El show de drones se realizará apenas un día después del primer concierto de BTS en Lima y servirá como una actividad de bienvenida para la agrupación. El espectáculo se desarrollará entre la primera presentación, programada para el 7 de octubre, y las siguientes, previstas para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

La iniciativa forma parte de las distintas actividades que el fandom peruano viene preparando alrededor de la llegada del grupo. Entre ellas también se encuentra "BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA", una experiencia temporal que estará disponible desde el 25 de setiembre hasta el 25 de octubre en Casa Prado, en Miraflores.

El espacio contará con productos oficiales, artículos coleccionables y elementos relacionados con la gira Arirang. El ingreso será gratuito, aunque requerirá una reserva digital previa y la presentación de un código QR.

El show de drones en la Costa Verde se suma a la serie de actividades que el ARMY peruano prepara para recibir a BTS. La exhibición, programada para el 8 de octubre a las 8:00 p. m., será gratuita y se desarrollará en un punto estratégico de Lima, justo entre los tres conciertos que la agrupación ofrecerá en el Estadio San Marcos. El espectáculo busca convertirse en uno de los principales homenajes preparados por los seguidores antes del encuentro con la banda surcoreana.